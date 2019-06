No hay denuncia contra Medina Mora ante la Fiscalía: López Obrador

Aunque también hay información del gobierno de Estados Unidos sobre las supuestas transferencias millonarias al ministro porque “eso no significa que sea culpable”

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hay información del gobierno de Estados Unidos sobre las supuestas transferencias millonarias al ministro Eduardo Medina Mora, pero todavía no hay una denuncia y en caso de que la haya se presentará a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al hablar sobre la investigación en la Unión Americana en torno a este caso, explicó que la información se dio a la Unidad de Inteligencia Financiera, “pero eso no significa que sea culpable”, y dejó en claro que se investigará para que no haya impunidad, “no se tapa nada, no hay impunidad para nadie”, enfatizó.

En ese sentido, en conferencia de prensa, refirió que la instrucción al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, es que todo lo que llegue a esa oficina y que tenga pruebas se debe presentar a la Fiscalía General de la República, “no quedarnos con nada”.

El criterio en el nuevo Gobierno federal es canalizar todo lo que les llegue sobre lavado de dinero o enriquecimiento ilícito a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que “si se considera, se presenta denuncia […] todo lo que llegue a esa oficina con pruebas, todo se tiene que presentar a la Fiscalía General. Fue un aviso de una información del Gobierno de Estados Unidos”, señaló.

Eso sí, el presidente recordó que para acabar con la corrupción en el país, todos deben ayudar, no guardar silencio, no callarse y denunciar ese tipo de actos, siempre y cuando también se aporten pruebas y elementos que sustenten las acusaciones.

