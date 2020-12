Cuca Domínguez

Salamanca.- Vicente Díaz Quiñones, dirigente del Movimiento de Bases Magisteriales, pidió tomar con seriedad el tema del regreso a clases y que consideren todos los factores, luego de que, por ejemplo, más del 50% de los planteles educativos en Guanajuato han sido vandalizados o carecen de servicios básicos como el agua elemental en esta pandemia.

Destacó que las declaraciones de Esteban Moctezuma caen como bomba en el magisterio nacional y en los padres de familia porque no hay condiciones para anunciar un regreso a clases a partir de enero con semáforo amarillo y se le tiene que dar una justa dimensión.

“Entendemos que hay mucha presión por parte de los poderosos, los grandes empresarios que quieren que se reactive la economía y en ese sentido se ve forzado el gobierno federal a anunciar un regreso a clases con todo el riesgo que conlleva. El Movimiento Democrático de Trabadores de la Educación del Estado de Guanajuato, aglutinado en la CNTE, nos pronunciamos en contra de estas declaraciones porque no es posible regresar a las aulas” sentenció.

Y añadió: “necesitamos resguardar la integridad de nuestros niños y jóvenes estudiantes del estado de Guanajuato y en todo el país, lo que nos llama a hacer un análisis a fondo y crítico”, precisó.

Vandalismo y riesgo

Además, dijo que alrededor del 50% de los planteles educativos en el estado no están en condiciones para regresar a clases presenciales porque han sido vandalizados; son parte de las estadísticas por robo e incluso falta de mantenimiento.

Por lo que reconoció que para tenerlos en condiciones fortuitas los gobiernos de los tres niveles tienen que gestionar recursos y llevar a cabo las obras que se requieran a la brevedad, así como garantizar la gratuidad en el servicio del agua potable para acatar las medidas sanitarias correspondientes.

“La mayoría no tienen agua potable, o bien, no es suficiente porque el gasto es exorbitante y no se tienen los recursos. Además los padres de familia no están en condiciones de hacer aportaciones extraordinarias porque también pasan por una situación difícil, por ello se debe tomar en cuenta”, precisó.

Finalmente, dijo que otro tema que se tiene que considerar es si el personal docente y administrativo estará completo, porque por lo menos entre el 15 y 20% es población vulnerable y no se les puede obligar a acudir a laborar.

