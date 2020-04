No hay certeza de que continúen todos los elementos de GN: Rolando

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- No hay certeza de que en la entidad continúen la totalidad de elementos de la Guardia Nacional que fueron enviados hace unos meses a varios municipios, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, Rolando Alcántar Rojas.

El legislador del PAN, refirió que de acuerdo con la última cifra dada a conocer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su visita a la entidad en febrero pasado, había un total de 2 mil 200 activos federales. En esa fecha se inauguraron los cuarteles de Pénjamo y Romita.

“Fuera de ahí ni ha habido una nueva cantidad oficial o manejo de información oficial y por el despliegue y la presencia, no hay ni 2 mil 200, en ese momento los había, ahora no los hay. No tenemos un dato certero”.

El legislador recordó que el compromiso de la federación fue destinar 600 elementos por cada una de las 14 regiones en las que se dividió el estado, lo que daría un total de 8 mil 400.

Sin embargo, reiteró que, hasta febrero de este año, el último número que se dio fue de poco más de 2 mil elementos federales.

LC