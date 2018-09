“No hay bancarrota”, afirma sector privado

En el Foro Económico Forbes 2018, empresarios llaman a generar confianza para los inversionistas; hay solidez financiera, dice el gobierno, sólo no cumplirá con todas las promesas de campaña porque no hay recursos suficientes

Ciudad De México.- La economía mexicana enfrenta grandes desafíos y rezagos que se deben resolver, pero no está en bancarrota, opinan empresarios y autoridades del gobierno.

El domingo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que recibirá un país en bancarrota y, ante eso, prevé que no podrá cumplir las demandas de la población. Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Kimberly Clark y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, consideró que los comentarios son para matizar que no cumplirá con todas las promesas de campaña porque no hay recursos suficientes.

En el Foro Económico Forbes 2018, el empresario expuso que “sin la confianza la inversión no se da” y esos comentarios no contribuyen al ambiente de certeza.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, comentó que para los inversionistas la confianza es prioritaria para desarrollar proyectos y generar empleos, y que los principales problemas de México son la baja inversión en infraestructura, la corrupción y la inseguridad, principalmente.

A pesar de los comentarios de López Obrador, los mercados no reaccionaron negativamente. El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores registró un retroceso de 0.43%, desempeño similar al estadounidense, mientras que el dólar al menudeo cerró en 19.45 pesos, igual que el viernes.

“No es bancarrota. Las finanzas públicas y el sector privado no están quebrados, México mantiene posibilidades de pago de deuda externa sin problema, entonces no puede calificarse de bancarrota […] Más que eso es una insuficiencia de ingresos públicos ante todo lo que se tiene que atender”, explicó Aníbal Gutiérrez, de la Facultad de Economía de la UNAM.

Finanzas sólidas

La Secretaría de Hacienda remitió la posición del gobierno federal a las declaraciones pasadas del titular de la dependencia, quien afirmó que hay solidez en las finanzas públicas.

El viernes, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, destacó que México tiene finanzas públicas sanas, estabilidad anclada, una inflación que converge a la meta del Banco de México, con un sector financiero bien capitalizado y líquido, y que se debe seguir trabajando para mantenerlo.

La economía ha logrado enfrentar vientos en contra, como el choque de los precios del petróleo en 2016, “debido a los esfuerzos de estabilidad y de anclaje de las finanzas públicas y de la política monetaria”, abundó. Dijo que entre 2014 y 2018 el PIB se expandió a una tasa promedio de 2.7%, mayor a la de Chile, Argentina, Brasil y EE. UU.

Las agencias calificadoras Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch tienen en la categoría de grado de inversión a México, lo que significa un respaldo a la economía y finanzas nacionales.