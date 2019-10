No hay asomo de crisis o recesión en el país: AMLO

Explicó que lo del Fondo Monetario Internacional es para tener solidez en las finanzas públicas ante alguna contingencia y que no existe ningún asomo de recesión

Notimex

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por la solicitud al Fondo Monetario explicó es para tener solidez en las finanzas públicas ante alguna contingencia y que no existe ningún asomo de recesión.

“Es un fondo que no se utiliza, es decir, que no se ejerce, es para tener solidez en las finanzas públicas ante alguna contingencia. No tenemos ningún asomo de crisis o recesión. Se hablaba de que se podía caer en recesión, de que nos iban a bajar las calificadoras, pero ahora ya nada de eso es noticia”, señaló.

Descartó que México cuenta con una economía sana y que cada vez más es reconocida.

“Nosotros tenemos una economía sana completamente, admirable hasta por los organismos financieros internacionales, cada vez lo reconocen más”.

Incluso afirmó que ese fue uno de los argumentos del Banco de México para bajar las tasas de interés.

“La banca internacional habla de equilibrios macroeconómicos y que la economía de México está sólida, no tenemos ningún asomo de crisis, de recesión”.

Agrego que su gobierno tiene el compromiso de no aumentar más la deuda.

“Lo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es por eso, ellos están dando la confianza al Gobierno de México” resalto.

“No estamos financiando el gasto con deuda, se está financiando fundamentalmente con los ahorros (en el presupuesto), con no permitir la corrupción y con un gobierno austero, sin excesos”, argumentó.

