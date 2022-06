Ricardo Benavides negó que haya amenazas directas contra policías, a pesar de los mensajes intimidatorios difundidos a inicio de semana

Nayeli García

Irapuato.- El secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Luis Ricardo Benavides, aseguró que están investigando el motivo por el que están siendo asesinados los policías municipales, pero descartó que haya amenazas directas en contra de los elementos. Esto a pesar de los mensajes intimidatorios difundidos a inicio de semana.

“Son mensajes que no sabemos quién los está haciendo. Estamos tomando precauciones, pero no es una amenaza directa en contra de estos elementos”, respondió el secretario.

Además, dijo desconocer si el ataque que se cobró la vida del policía Juan Carlos Cruz Segura sea consecuencia de éstas amenazas. Afirmó que de cualquier modo, todos los homicidios se investigan por la Fiscalía General del Estado ( FGE ).

Ricardo Benavides lamentó el ataque que sufrieron los policías cuando salían de turno en la Ciudad Industrial. También informó que la elemento que fue herida en el mismo ataque, ya se encuentra estable de salud.

“Son lamentables estos hechos. Estamos trabajando en investigar cuál es el porqué, cuál es el motivo, y nosotros vamos a estar en la calle trabajando, porque los índices tienen que bajar”, puntualizó.

Luis Ricardo Benavides, director de la SSC de Irapuato. Foto: Nayeli García

“La violencia no puede rebasar a las instituciones”

El secretario aseguró que la violencia no rebasará a las autoridades.

“La violencia no puede rebasar a las instituciones en materia de seguridad al contrario nosotros tenemos que terminar con ella (…) los elementos del municipios saben que están apoyados por su alcaldesa, por su secretario y seguiremos trabajando”, enfatizó.

Aseguró que se está hablando con cada uno de los elementos y ninguno ha manifestado haber sufrido amenazas. Incluso ninguno ha pedido incorporarse al protocolo de protección.

“Nosotros hemos platicado con todos y cada uno de los elementos, estamos en permanente contacto con ellos y les hemos preguntado si han tenido, tienen o han sufrido alguna amenaza, ellos en específico o más bien ninguno de los elementos habían referido una amenaza”, aseguró el secretario.

En cuanto a la posibilidad de que los elementos salgan de turno armados, como medida de protección, indicó que esto no se puede por temas jurídicos, ya que no se tiene la autorización legal para que los policías estén armados en su día franco.

“Hemos tenido una serie de reuniones con ellos, y no han manifestado esta parte. Pero nosotros estamos abiertos y lo hemos manifestado desde un principio: este va a ser un proyecto y programa permanente durante todo el tiempo y cada elemento que lo necesite. Lo revisaremos, lo analizaremos, y en caso de que hubiera amenazas, trabajaremos en ello”, finalizó.

Foto: Correo

Debe aclarar el desacato al protocolo de seguridad: regidora de Irapuato

El secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, deberá aclarar los motivos del desacato en el protocolo de protección a los policías. Así lo señaló Fernanda Martínez Arriaga, regidora de Movimiento Ciudadano, al comentar que el homicidio ocurrido este jueves contra un policía municipal es preocupante.

“Preocupa mucho porque el plan de seguridad o se está saliendo de control o no se está siguiendo como debe de ser. No solamente preocupa a las partes involucradas que son los policías, sino también a los ciudadanos, porque también los policías son ciudadanos irapuatenses y también se les tiene que proteger en caso de que exista alguna amenaza contra ellos. Hay que recordar también que son 22 muertos, realmente son 22 policías muertos, ya no solamente estos 2 -en los últimos 2 meses-“, dijo Martínez Arriaga.

Este es el segundo ataque contra policías de Irapuato en menos de dos meses, y después de que los efectivos terminan su turno.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, mencionó que hasta este jueves ninguno de los elementos de la corporación aceptó el protocolo de prevención que se les ofreció desde el mes pasado. La regidora de Movimiento Ciudadano, señaló que el secretario deberá explicar el motivo del desacato.

“Hay que ver qué protocolos se están implementando y por qué no está funcionando. En caso de que no estén funcionando, hay que cambiarlos; porque esto puede trascender, ya no sólo a los elementos de policía, sino a sus familiares y a otras personas más”, afirmó.

Fernanda Martínez Arriaga, regidora de Movimiento Ciudadano. Foto: Eduardo Ortega

Finalmente, reiteró que se deberán revisar los protocolos y si es que funcionan. De lo contrario, deberán ser modificados.

“Voy a estar al pendiente de cuál es el protocolo a seguir: ¿Para qué sirve ese protocolo y por qué no se cumplió o por qué no están obedeciendo? ¿Qué pasa con los elementos que no están obedeciendo este protocolo y por qué el secretario no está haciendo nada para que se cumplan estos protocolos? Él es la cabeza y la autoridad en este caso, ¿entonces qué va a pasar en caso de que no sigan cumpliendo estos protocolos? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál paso va a seguir? Eso le compete al secretario”.

