En medio de un debate mundial y ante la falta de evidencia científica sobre la conveniencia de vacunar o no a los niños y menores de edad contra el Covid, el presidente López Obrador confirmó que su gobierno no considera en estos momentos a la vacunación infantil como una prioridad. “Tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren o no se requieren, no estar sometidos, sujetos o subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan: falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños. Hay que ver si científicamente es necesario, es como cuando se va a comprar algo, no debemos de ser consumistas”, dijo el lunes pasado el mandatario.

La posición del Presidente sobre un tema en el que no hay todavía un consenso científico y que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se tomen decisiones políticas y que en vez de vacunar a niños, los países que tienen gran cantidad de vacunas las donen a los países que no tienen para vacunar a población adulta, fue claramente influida por el subsecretario Hugo López Gatell, que invocó también la falta de suficientes evidencias científicas que sugieran que es “imprescindible” vacunar en este momento a la población infantil y adolescente porque no está comprobada aún la efectividad de inocularlos y la tasa de mortalidad por Covid en los niños no es “alta”.

Mientras en el mundo se reporta una baja incidencia de muertes por Covid en niños y, según un estudio realizado en 7 países y publicado por la revista científica The Lancet, menos de dos de cada millón de niños murieron durante la pandemia, en México las cifras oficiales de la Secretaría de Salud registraban hasta abril pasado al menos 600 casos de muertes de menores de edad por la enfermedad de Covid-19. Las evidencias científicas arrojan que las infecciones en niños son casi siempre asintomáticas o muestran síntomas leves, lo que contrasta con otros grupos de edad a los que se ha dado prioridad en la vacunación.

Según la Secretaría de Salud federal, 1 de cada 3 niños mexicanos es diabético de tipo 1 y 2, lo que también sería un riesgo en casos de contagio de Covid para los menores.

Por el momento el debate sobre las ventajas de vacunar o no a los niños contra el Covid y qué tan eficiente resulta hacerlo para frenar contagios y muertes, lleva esta decisión al terreno tanto moral como político: si las dosis que se destinen a los menores de edad realmente salvarían más vidas que si esas vacunas les fueran administradas a trabajadores sanitarios y a la población vulnerable en otros países. En México la decisión del gobierno, por ahora, está tomada y es no comprar ni destinar vacunas existentes a la población infantil.

Aun con el regreso a clases presenciales obligatorio, que ya decretó el Presidente para finales de agosto, cuando dijo que “llueva, truene o relampagueé” los menores tendrán que volver a las aulas “porque ya fue demasiado”. De hecho, fiel a su estilo de encontrar motivaciones políticas o contra el gobierno, el doctor López Gatell dijo el lunes que el argumento de la vacunación para los niños está siendo utilizado por grupos que se oponen a un regreso a clases presencial: “Parte de la opinión que ha estado resistente a abrir las escuelas aprovecha esta narrativa, este discurso, diciendo que hay que vacunar a los niños antes de que vuelvan a las escuelas”, dijo el encargado nacional de la pandemia, al que poco le faltó para repetir su lamentable tesis de “golpismo” que hizo a los padres de niños con cáncer.

Así que para los niños mexicanos no habrá vacunas contra el Covid, al menos por ahora. Y así tendrán que regresar a clases en las aulas dentro de un mes. Veremos muy pronto, en cerca de mes y medio, quince días después del regreso presencial a clases, si la decisión del gobierno mexicano resulta ser la acertada… Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.