No habrá transporte público en Irapuato los fines de semana por contagios

Nayeli García

Irapuato.- Debido al alto incremento en los contagios de Covid-19, los fines de semana no habrá transporte público urbano y suburbano, además se estableció el cierre de restaurante y parques públicos.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez informó que en lo que va del julio se tiene más de 900 casos positivos de coronavirus, lo que representa los casos acumulados que se tenían en los últimos tres meses.

Reprochó que la ciudadanía esté haciendo una vida normal, pese a la contingencia por la que se está atravesando, que ya tiene los hospitales saturados como el ISSSTE y el Hospital General.

Entre las determinaciones está la cancelación del transporte público los fines de semana, cierre del Parque Irekua y Zoológico sábado y domingo, los tianguis van a cerrar a las dos de la tarde y los restaurantes no abrirán los domingos.

Reiteró que no habrá apertura de más giros, el uso de cubrebocas será obligatorio y los eventos masivos no están permitidos, misas y reuniones no se pueden hacer.

Pese a que las afectaciones que estás determinaciones atraerán a las ciudadanía, el alcalde señaló que es una medida necesaria ante la falta de cooperación de la ciudadanía en seguir las medidas sanitarias.

