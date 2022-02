Lorena Alfaro anunció que este año no habrá reina de la Feria de las Fresas, y dijo que se analiza la continuidad para los próximos años

Nancy Venegas

Irapuato.- Este año no habrá reina de la Feria de las Fresas debido a que, según explicó la presidenta municipal Lorena Alfaro García, no se emitió la convocatoria por la premura con la que inició la organización de la máxima fiesta de Irapuato.

Incluso se valora que esta tradición ya no continúe como ha ocurrido en otras localidades, pues tampoco hay interés de algunas jóvenes en participar en este tipo de convocatorias.

“Por los tiempos y conforme dimos los anuncios relativos a la celebración de la Feria de las Fresas 2022, no se alcanza a llevar una elección de reina como estamos acostumbrados a hacerlo”, dijo Alfaro García, al confirmar que este año no habrá reina para la máxima fiesta de la ciudad.

En 2020 fue la última vez que se emitió la convocatoria para la selección de la reina de la Feria de las Fresas y de la ciudad. Ese año a consecuencia de la pandemia por coronavirus se suspendió la feria y en 2021 para prevenir contagios, tampoco se llevó a cabo el evento.

La presidenta municipal dijo que se analiza la pertinencia de que se elimine una de las tradiciones irauatenses, la selección de la reina.

“También es un tema de valoración si hay que continuar o no con el nombramiento de estas reinas que nos representan, porque ya son otros tiempos, las jovencitas ya no quieren participar en este tipo de certámenes donde pues de alguna manera pues eliges tú entre varias de ellas quién es la que tiene más atributos y esa parte ya no se estila… En este momento hay otras ferias en el país donde ya no tienen reina y es una cosa que tenemos que valorar”.

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro. Fotos: Eduardo Ortega

Llevan Feria de las Fresas a colonias y comunidades

A menos de un mes que inicie la Feria de las Fresas, mediante un comunicado se informó que por primera vez se llevarán a cabo eventos en colonias y comunidades. En las comunidades de Aldama y La Soledad, así como la colonia San Juan de Retana, sus habitantes podrán disfrutar de eventos pre-feriales de manera gratuita.

El sábado 26 de febrero, en el campo de la comunidad de Aldama, se realizarán shows gratuitos, como la puesta en escena de danza “México mi mero mole”, además habrá payasos, juegos para niños y adultos, rifas y la presentación de un grupo musical.

El mismo espectáculo se realizará el cinco de marzo en la colonia San Juan de Retana, en la plaza ubicada frente al Centro de Desarrollo Comunitario (Cedecom) y el día 12 de marzo, en la comunidad de La Soledad.

