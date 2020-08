No habrá más gasolinazos pase lo que pase: AMLO

Redacción

México. – AMLO, durante la conferencia matutina, reconoció la labor de los empresarios encargados en distribución de combustibles; además, señaló que no habrá gasolinazos en un afán de no aumentar precios.

Acompañado de Ricardo Sheffield dijo que entregarán mantas a algunas gasolineras para que sean reconocidas por usuarios como distribuidoras aliadas del consumidor. Dijo: “Hago un reconocimiento a los empresarios que se dedican a la distribución de combustible y que han actuado con responsabilidad social al mantener precios justos tanto en gasolinas como en diésel, gas, y ahora vamos a hacerles un reconocimiento público por esta forma de proceder.

Mencionó cómo los precios bajaron entre tres y cuatro pesos pese a la crisis que trajo el coronavirus: “Ahora con esta caída del precio del crudo, en vez de inventar un impuesto, decidimos también que bajaran los precios de los combustibles durante la etapa más difícil de la pandemia y ahora se han ido recuperando los precios al consumidor”.

Aquí fue cuando afirmó que los precios no subirán como antes, en otros gobiernos: “Continuaremos con esta política. No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda. Ha ido al alza el precio de la mezcla mexicana al extranjero. Esto nos lleva a incrementar los precios, porque dependemos de la gasolina de importación. Sí hay un incremento al precio de los combustibles, pero nunca será mayor al que había, no habrá aumentos reales en los precios de los combustibles”.

