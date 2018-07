No habrá deudas, sólo compromisos incompletos

Al concluir su mandato, el alcalde Juventino López Ayala aseguró que de los proyectos que se tienen y que no alcanzaron a terminarse en el período, los pagos ya estaban etiquetados por lo que la transición se realizará sin dejar adeudos

Manuel García Gallegos

Purísima del Rincón.- Al concluir su mandato, el alcalde, Juventino López Ayala, no dejará deuda alguna, dijo el tesorero municipal, Héctor Muñoz Porras. El funcionario expuso que sucederá lo mismo que ocurrió cuando Juventino tomó posesión.

“A él no le dejaron deudas, pero sí compromisos de obras que no alcanzaron a terminar en el período anterior. […] A Juventino le tocó concluir esos compromisos, aunque los pagos ya estaban etiquetados, por lo que no se tocó nada del presupuesto que ejercería Juventino”.

Aseveró Muñoz Porras que así sucederá con Juventino: habrá compromisos que no alcanzarán a culminar en este año, por lo que al alcalde siguiente le tocará entregarlo, “pero los pagos de esas obras ya están programados y no significa deuda alguna”.

El tesorero del municipio consideró que por lo anterior y todas las acciones realizadas en su área, “las finanzas en el gobierno de Juventino con López Ayala son sanas, están sanas”.

Señaló el funcionario municipal que en el caso del período de transición entre el gobierno saliente y el entrante: no habrá problema alguno para destinar la partida necesaria para los gastos que se generen en la liquidación de empleados de confianza.

Sin embargo, para ese tema informó Reyes Porras “habrá que esperar a que haya las reuniones entre el alcalde saliente y el entrante, para definir quiénes de los funcionarios actuales se quedan”.

Informó que el presupuesto de Purísima del Rincón en este año fue de 250 millones de pesos, “entre ramo 33 y gasto corriente; ya mucho está ejercido, aunque todavía falta por ejercer”, dijo. “Recordemos que en el transcurso del año es cuando van llegando las participaciones”, agregó.

Dio a conocer que uno de los trabajos con mayor inversión municipal es el parque Mil Azahares, donde se destinaron 10 millones de pesos y las obras para el pueblo mágico de Jalpa de Cánovas.

“Ambos trabajos son de mucha importancia para el municipio y fueron de los que más recurso municipal se llevó”, apuntó el tesorero.

AL