No habrá cambio en titular de Seguridad: alcalde

Nancy Venegas

Irapuato.- A diferencia de Guanajuato capital o Salamanca, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, descartó por lo pronto realizar relevos en los titulares de las áreas de seguridad.

“Definitivamente no en el tema de seguridad no, salvo que haya una manifiesta falta de trabajo”, dijo Ortiz Gutiérrez al confirmar que por el momento no contempla realizar modificaciones en los titulares de las dependencias de seguridad.

Insistió en que la continuidad es prioritaria en los trabajos de seguridad.

“También hay que apostarle a la continuidad en el trabajo, en seguridad es muy complicado de la noche a la mañana que veas resultados y más los temas de homicidio doloso, crimen organizado, ahí sí la verdad que el director de Seguridad Pública, una corporación completa, un alcalde, un Ayuntamiento en realidad son rebasados en este tema, pero donde si ves resultados más inmediatos o al menos más tangibles son los delitos del fuero común”.

