“No ganamos todo” pero “salimos con la dignidad intacta”: Ebrard

México.- Marcelo Ebrard abrió la reunión por la Defensa de la Dignidad y Amistad de México y Estados Unidos anunciando que viene llegando de Washington, afirmando que trabajó horas para evitar los aranceles en Estados Unidos, y que lo logró.

Para él, existían distintas consecuencias negativas tras una imposición de impuestos; habría una importante caída para la inversión y en el número de empleos, más de 900 mil personas se hubieran quedado sin trabajo, porque los productos más caros tendrían una disminución de ventas. Hubiera sido una guerra comercial y no se hubiese podido ratificar este año el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos – Canadá.

“Al final del día no podemos decir que ganamos todos los puntos que México ganó, porque eso no sería honesto”, pero afirmó que este lunes no habrá una alza en los impuestos. Advirtió que deberíamos estar “muy aplicados” y vigilantes en la relación con México con Estados Unidos. Pero lo más importante es que México no tendrá aplicación de tarifas.

La Guardia Nacional ahora tendrá entre sus especiales encargos proteger y vigilar la frontera norte y la frontera sur, donde los migrantes deberán registrarse para que México los pueda proteger, con quienes seremos solidarios y cuidaremos de sus derechos humanos.

El canciller nos confirmó que es muy difícil que un gobierno como el de Estados Unidos admita que el verdadero problema de la migración es la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia y la inseguridad, mucho menos en un documento oficial. Pero el país estadounidense sí se comprometió con el Plan que tiene el presidente para impulsar la economía de los países centroamericanos, pues lo reconoció como necesario.

En resumen, dijo el funcionario, no hay tarifas el lunes, nosotros nos comprometimos a que las personas que ingresen a nuestro territorio para llegar a Estados Unidos lo hagan de manera ordenada y documentada, mientras EEUU se comprometió a apoyar el Plan Nacional de Desarrollo y respetar los derechos humanos de los migrantes.

“No ganamos todo” pero “salimos con la dignidad intacta”.

