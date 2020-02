No fue terrorismo protestar por liberar a joven que mató a niñas de Cuerámaro: abogado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad ordenar a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) que inicie una auditoría especifica en materia de obra pública a la administración municipal de Yuriria.

La auditoría será respecto a los procesos de planeación, programación, presupuestación, contratación y ejecución de la obra denominada ‘Estabilización del suelo con CBR plus’ en la calle Tepeyac, colonia Guadalupana.

La aprobación se dio durante la sesión de apertura del segundo año de ejercicio del segundo periodo ordinario, a la que asistió el alcalde de Yuriria, Salomón Carmona.

Al concluir, Carmona dijo en entrevista que se han estado haciendo las cosas bien en el municipio “adelante, nosotros estamos haciendo las cosas bien, no sé, hay algunos regidores inconformes, pero adelante, las cosas están bien y la obra que hicimos bien”.

Respecto a la obra que se va a auditar dijo que inicialmente estaba programada para hacerla de concreto, pero al no haber recursos suficientes se hizo de asfalto, “por ahí va la cosa (no hay temor) claro (que no) adelante con la auditoría”.

Durante la sesión, el pleno del Legislativo también aprobó por unanimidad realizar una auditoría la integral a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya por los ejercicios fiscales de los años 2016, 2017 y 2018.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, la solicitud de auditoría por parte de la alcaldesa, Elvira Paniagua Rodríguez se derivó de varias irregularidades que el Consejo Directivo de JUMAPA detectó del 2015 al 2019.

LC