Lourdes Vázquez

Guanajuato.- José Luis Romero Hicks, se descartó para contender como candidato del PRI a la alcaldía de Guanajuato.

“Si el candidato soy yo o no soy yo, no me corresponde a mi anunciarlo, yo me limitará a decirte, lo que he venido diciendo hace varias semanas, que no estoy buscando ninguna posición a un cargo popular para el periodo 2021-2024”.

Así lo señaló en rueda de prensa, en donde dio a conocer que la Fundación Colosio llevará a cabo una consulta a la población, simpatizantes y militantes priistas cuyas propuestas conformarán la plataforma electoral del PRI en Guanajuato.

Por su parte, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Mauricio Ortiz Proal manifestó que la designación de candidatos y candidatas para los diversos cargos de elección popular, obedecerá exclusivamente al criterio de la competitividad.

“Visualizo que en todos los espacios de representación popular en los que vamos a pelear tenemos posibilidades de triunfo, lo que necesitamos son mujeres y hombres que tengan la certeza que pueden alcanzar esa victoria”, señaló.

