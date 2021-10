María Espino

Guanajuato.- De la reunión que sostuvieron autoridades de la Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato (SEG) con la Secretaria de Educación Pública (SEP) para gestionar el pago de profesores, el Delegado de los Programas del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Nuñez, dijo no saber que se haya realizado tal encuentro y por lo tanto tampoco conoce si se dieron acuerdos.

Lo que sí señaló es que, de acuerdo a las indicaciones que les ha dado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el recurso destinado a pago de profesores no está comprometido por lo que aseveró que ningún maestro se quedará sin su salario.

“No se va a aponer en riesgo el presupuesto comprometido para las entidades federativas en ningún rubro, pero mucho menos en el pago de salarios a profesores”.

De la reunión que sostuvo Enrique Hernández Meza, Secretario de Educación de la SEG, con la maestra Adela Piña Bernal, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la SEP, dijo no estar enterado ni tener detalles, pero insistió en que el recurso para el pago a profesores está garantizado.

“No tengo información, no fuimos participes de esta reunión con autoridades de la SEP, no tenemos mayor detalle; pero insisto la política general de este gobierno es, en todos los rubros, pero de manera particular en el pago a profesores es el compromiso de apoyar siempre”, afirmó Mauricio Hernández.

