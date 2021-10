Redacción

Ciudad de México.- Pareciera que fue una eternidad, pero después de seis horas, usuarios por fin pudieron regresar a utilizar Facebook, WhatsApp e Instagram.

A pesar de que aún no se saben las causas por las que ocurrió la caída de estas redes sociales, hace unas horas se informó sobre su regreso.

Sin embargo, algunos usuarios han reportado algunos cambios en ellas como en Facebook, por ejemplo, donde desaparecieron los álbumes de fotos, así como la sección de fotos etiquetadas.

¿Por qué ocurrió?

Por el momento la empresa no ha dado a conocer muchos detalles; no se sabe si esto será parte de alguna actualización o aún no se ha restablecido por completo y más tarde volverá este apartado.

“A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por soportarnos”, escribieron.