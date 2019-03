No es necesario cobro para revisar casas en renta: diputada

Alejandra Gutiérrez Campos dijo que no es necesario el permiso para que la administración haga las verificaciones ya que “tiene las atribuciones para hacer las verificaciones de Protección Civil y seguridad, aún sin aprobación del Congreso”

Catalina Reyes

Guanajuato.- No es necesario que el Congreso local apruebe el cobro de 10 mil pesos por obtener un permiso de uso de suelo para las casas y departamentos que rentan vía plataformas digitales como Airbnb, para que el municipio de Guanajuato haga las revisiones necesarias de Protección Civil y seguridad a dichos inmuebles.

“El que no se cobre ese derecho no implica que no se hagan las revisiones necesarias para garantizar la seguridad de quienes nos visitan, que en este caso es una facultad municipal que se tiene que realizar a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Protección Civil.

“El municipio tiene las atribuciones para hacer las verificaciones de Protección Civil y seguridad, aún sin aprobación del Congreso”.

Así lo afirmó la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, que tiene en sus manos dicha propuesta de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Guanajuato, aprobada por su Ayuntamiento el 18 de enero pasado.

El lunes, la explosión en una casa de la Ex-Estación del Ferrocarril, que rentaba vía Airbnb, dejó cuatro turistas con quemaduras graves.

En un comunicado de prensa esa misma tarde, la Presidencia Municipal de Guanajuato urgió la necesidad de aprobar dicho cobro a los renteros y dijo que el Ayuntamiento aprobó ese cobro “para que las casas que rentan espacios de hospedaje con plataformas digitales realicen el cambio de uso de suelo y sean sometidas a revisiones especializadas que garanticen la seguridad en sus instalaciones con apoyo de Protección Civil Municipal”.

El Municipio sí tiene atribuciones

Entrevistada en exclusiva para correo, la diputada Alejandra Gutiérrez aclaró que la modificación a la Ley de Ingresos que propuso el Ayuntamiento al Congreso para cobrar 10 mil pesos a los renteros, no faculta a hacer revisiones de Protección Civil.

“La Ley de Ingresos sólo faculta para hacer el cobro por un servicio, ese servicio son las copias, para poder dar el uso de suelo. Pero insisto, son cosas que aunque van ligadas, pueden ir caminando de manera aislada. Hoy el Municipio ya tiene las atribuciones para hacer estas revisiones”.

Mencionó que ella fue funcionaria municipal en varias administraciones, específicamente en la Tesorería municipal de León y por lo tanto sabe cómo funcionan los reglamentos, los cobros y las atribuciones de cada dependencia.

“Quiero insistir en que los municipios tienen las facultades y las obligaciones. El que no se apruebe (en el Congreso el cobro propuesto por el Ayuntamiento de Guanajuato) no quiere decir que no se hagan las revisiones.

“Hoy ya pueden hacer el padrón de casas que rentan, esto no limita. (…) Hoy las facultades ya las tiene el municipio para prevenir este tipo de situaciones. Hoy ya se podrían tomar algunas acciones sin aprobar este cobro”, sostuvo.

Recordó que afortunadamente el 5 de febrero ya se publicó la reforma al Reglamento de Desarrollo Urbano aprobada por el Ayuntamiento el mismo 18 de enero, para posibilidad el cobro del Permiso de Uso de Suelo a los renteros mencionados. Y ese reglamento sí da facultad para hacer las revisiones de Protección Civil.

MEJZ*

Te podría interesar: