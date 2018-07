No es Kimberly; no hay coincidencia con ADN de ‘Angela’

Personal de Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes informó el resultado del análisis, por lo que la búsqueda de la menor continúa; la familia denuncia que las autoridades no dan seguimiento al caso

Lorena Ramírez

Irapuato.- “La esperanza es la que muere al último, no vamos a parar”, señaló Guadalupe Rodríguez tía de Kimberly Alisse tras confirmarse que el perfil genético de ‘Ángela’ no corresponde al de su sobrina, desaparecida hace más de cuatro años.

El pasado miércoles, familiares de la menor acudieron a la Ciudad de México para practicarse pruebas de ADN, con la esperanza de que ‘Ángela’ la menor encontrada en el interior de una maleta en marzo 2015 en la colonia Juárez, pueda ser su familiar.

La noche del jueves 26 de julio, personal de Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) informó a la familia que no existen coincidencias en el ADN de Kimberly y ‘Ángela’, por lo que la búsqueda de la menor continúa.

Luego de esta noticia, el CAPEA se comprometió a apoyar a la familia para difundir el caso a nivel nacional para reactivar la búsqueda y apelar para que se reactive la Alerta Amber, pues desde hace unos días la ficha de la menor -hoy de 6 años- ya no aparece el en portal de Guanajuato.

La familia acusó que por parte de las autoridades no hay algún seguimiento al caso, pues desde hace más de un año no cuentan con datos sobre la investigación que se sigue en torno a este caso.

“Anoche nos dijeron que no coincidía, hace un año nosotros solicitamos a la procuraduría indagar este caso, pues nos dijeron que había coincidencias, nos dijeron que no, pero nunca nos entregaron un documento. Desde entonces no sabemos nada, no hemos tenido contacto con las autoridades, nosotros no pararemos la búsqueda hasta encontrarla”, comentó la tía de Kimberly.

Guadalupe afirmó que en estos cuatro años no han parado de buscar a la menor, incluso mediante redes sociales donde encontró un perfil de Facebook con una menor con las mismas características físicas de Kimberly, sin embargo no cuentan con mayores datos.

MEJZ*