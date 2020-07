No es broma, Mike Tyson peleará contra un tiburón

Redacción

Estados Unidos. – La leyenda del box, Mike Tyson, de 54 años, se enfrentará a uno de los animales marinos más peligrosos, un tiburón, situación que se transmitirá en un programa especial próximo a estrenarse en Discovery.

El especial, que llegará a las pantallas el 9 de agosto, tendrá por nombre ‘Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef’ y los productores aseguraron que Tyson tratará de lograr el nocaut técnico ante un tiburón blanco. Aunque aseguran que ninguno de estos ejemplares sufrió daño durante la producción.

Tyson comenta: “Tomé este reto para superar los temores con los que todavía lidio en la vida. Igualo esto a superar mi miedo a volver al ring a los 54 años. De esta experiencia en Shark Week aprendí que cualquier cosa que me intimide, aún soy capaz de enfrentar el reto de superar cualquier cosa que me impida lograr mi misión en la vida, o de alcanzar mi más alto potencial en la vida, y de acercarme más a Dios”.

Se cree que el tiburón será creado por ordenador, pues ya en 2017, el multimedallista olímpico Michael Phelps protagonizó un programa similar y se enfrentó a uno similar.

