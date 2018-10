No es aumento, es ajuste de salario: Elvira Paniagua

La alcaldesa exigió a los medios que digan que no se elevará el sueldo, sino que está cumpliendo una recomendación del Congreso

Celaya.- De todos los alcaldes que ha tenido Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, es la primera que ha aceptado ajustar su salario a las recomendaciones que hizo el Congreso del Estado, los anteriores presidentes no se habían aumentado el salario, todos se habían quedado con el que ya habían heredado.

Este jueves la presidenta municipal Elvira Paniagua, convocó a rueda de prensa para explicar que los 20 mil pesos que aumentará su nómina no es un incremento, sino un reajuste a lo que el Congreso sugirió. De 85 mil pesos pasará a 105 mil pesos mensuales.

Sin embargo, el tema se ha vuelto una polémica pues hay quienes la acusan de “aumentarse el sueldo cuando no ha dado resultados” y hay otros que justifican que no es un aumento, sino un reajuste.

La presidenta municipal aseveró que ese reajuste va acorde con la responsabilidad que tiene y que en los resultados se verá la justificación de su salario.

“Es una recomendación, si a ti te congelan tu sueldo ahorita y hasta de 3 años hay un reconocimiento a tu trabajo, cada puesto tiene un valor, en la iniciativa privada, en la dependencia que me quieran decir porque hay un perfil de puesto que estás cubriendo y eso es lo que está recomendando el Congreso del Estado para todos los municipios y yo lo que estaría asumiendo de manera objetiva es justamente el valor que le están dando al cargo”, señaló.

La presidenta pidió a los medios de comunicación ser objetivos en cuanto a lo que informan, pues dijo es importante que se aclare que no es aumento, es reajuste.

“Quiero pedirles que seamos muy objetivos, creo que es el término correcto que seamos muy objetivos, en qué sentido: no me voy a incrementar el sueldo, voy a asumir la recomendación del Congreso y yo sí creo y estoy muy clara que el grado de responsabilidad que se tiene a quien ostenta la presidencia municipal no es menos en ningún sentido, yo no lo asumo en ningún momento como una responsabilidad menor, al contrario es una responsabilidad en todos los sentidos mayor y así lo estoy asumiendo y así lo van a ver en el tránsito de estos 3 años en los cuales me toca estar al frente de la administración municipal de mi municipio que es Celaya y es distinta la valoración que tiene este municipio respecto a uno más grande o uno más chico”, aclaró.

