¡No en México! Lo mandan a prisión por haber hecho trampa en examen

Redacción

República Dominicana.- Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontraron 491,280 dólares escondidos en una silla que sería enviada desde Miami a República Dominicana.

La autoridad informó en un comunicado que hallaron el dinero debajo de la parte acolchada de una silla que estaba en un paquete de muebles en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El no informar el efectivo que supere los 10 mil dólares exportados desde Estados Unidos constituye una violación de los requisitos de información monetaria.

El directo portuario interino de la CBP en el aeropuerto, Robert Del Toro dijo que “las organizaciones criminales intentarán exportar grandes sumas de dinero en efectivo para lavar sus ganancias mal habidas”.

“Esta es una incautación importante y representa el impacto que podemos tener en las ganancias de los criminales y fue el resultado directo de la vigilancia y vigilancia de nuestro oficial”, agregó.

SEAT FULL OF CASH—CBP officers in Miami seized almost half a million dollars in cash that was being smuggled out of the U.S. hidden inside a chair.

Details via @CBPFlorida: https://t.co/QPUPJlVHOK pic.twitter.com/W9P6c3VyBj

— CBP (@CBP) September 10, 2020