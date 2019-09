No disminuye la inseguridad en Salamanca, afirma regidor

A pesar de la llegada de un director de Seguridad Pública los robos con violencia continúan aún en la zona centro de la ciudad

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente de la comisión de seguridad el regidor Víctor Hugo Rueda Olmos, dijo que son lamentables los hechos de inseguridad que se han presentado en la ciudad y que no han cambiado o disminuido, ni con la llegada del nuevo responsable del área, José Eufemio Sánchez.

Las declaraciones el edil se dan luego del asesinato de una vecina de la colonia Villarreal para despojarla de su vehículo y la ola de robos de baterías de carros que se registran en la zona centro del municipio.

“En este caso el municipio debe de acelerar sus acciones en términos de contrarrestar los efectos nocivos de estas conductas ilícitas; en el mes de noviembre está próxima a egresar una generación de la academia de policía, ya es justo y muy necesario que ya se tenga una policía municipal preparada y sobre todo que tenga la capacidad para poder contrarrestar los efectos nocivos de la inseguridad.

Hasta ahora las acciones han sido mínimas en este municipio y precisamente hacemos un llamado a que se perfecciones los procesos, de manera reciente acudieron a un foro donde se dijo que tenían algunas experiencias que podían compartir y aterrizar en Salamanca, es necesario que de haberlas las pongas en práctica, la ciudadanía ha hecho una exigencia en relación a éste tema y estamos del lado de la ciudadanía, como representantes en el Ayuntamiento, tenemos que exigir que se cumplan estas acciones que se perfeccionen los procesos y se ofrezcan resultados en beneficio de la población de Salamanca”, precisó.

Destacó que ni siquiera con la llegada del nuevo titular de seguridad se han disminuido los delitos, “en ese sentido, se debe de hacer un acercamiento con la ciudadanía, se deben de perfeccionar las estrategias y que éstas se puedan estar evaluando en el tiempo.

Si una estrategia no se define claramente, si no se evalúa, difícilmente vamos a poder medir sus resultados, por ello es importante que se tengan un seguimiento puntual de estas acciones y que se tengan buenos resultados, porque hoy vemos con lamento que las cosas no han cambiado, por ello exigimos que se tomen acciones concretas para contrarrestar estos efectos nocivos”, concluyó.

Robos de baterías a la orden del día en la zona centro

Juan Manuel Silva, vecino de la calle Pípila, en el centro de la ciudad y que se localiza a espaldas de la presidencia municipal, aseguró que el robo de baterías a los vehículos es preocupante ya que puede ser una banda organizada que opera desde hace algún tiempo, porque además ya son varios los vecinos afectados y no hay ninguna vigilancia en la zona.

“En lo personal ya fui víctima de ese delitos a plena luz del día, a varios vecinos les han robado sus baterías, por lo que solicitan vigilancia, porque la única vigilancia que hay, es cuando vienen los elementos de las FSPE a comer a la cocina económica, pero sol es un rato, durante el resto del día no hay vigilancia en esta calle”, aseguró.

