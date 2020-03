Anuncian fondo para atención del Coronavirus

Cuca Domínguez

Salamanca.- El delegado de programas federales en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, se deslindó del señalamiento que hizo el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sobre que Morena organiza movilizaciones contra el gobierno del estado, incluso confió que desde hace un par de meses pidió licencia en el partido, aunque desde que es funcionario federal no ha participado en las actividades de partido.

Sin embargo precisó que “todo el que acusa tendrá que aportar elementos para probar, trátese de quien se trate y quien sea acusado tendrá todo el derecho, de acuerdo a la Constitución y las leyes a defenderse, competerá a las autoridades esclarecer responsabilidades; yo conmino a que los temas dejen de litigarse mediáticamente, dejemos a las autoridades encargadas de hacer justicia de hacer su trabajo.

Por lo que hace al gobierno de México, de ninguna manera le apostamos a una intervención que no solo no abone a la tranquilidad, eso sería darnos un balazo en un pie; el gobierno de México lo que pretende es que haya estabilidad política, eso es lo que vamos a estar defendiendo todos los días y garantizando, por ello la delegación federal no tiene nada que ver en este tipo de situaciones”.

Hernández Núñez precisó que no les interesa este tipo de actitudes, “no es nuestra función, no tenemos tiempo, ni recursos para ese tipo de situaciones.

Insistió en que el objetivo de este gobierno es que exista unidad nacional, ya que en esta etapa se necesita total tranquilidad y estabilidad.

Concluyó al decir que la relación con el gobierno federal es cordial, “tuve la oportunidad de saludarle, insistimos en una relación institucional entre el gobierno del estado y de México.

LC