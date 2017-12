No descarta Hernández León ir por gubernatura de Guanajuato

El diputado federal señaló que tomará la decisión en días próximos

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO.- Luis Manuel Hernández León, diputado federal por Nueva Alianza, no se descarta para buscar la gubernatura del estado, no obstante afirmó que en próximos días, tomará una decisión por lo que ha solicitado reunirse con la dirigencia estatal de su partido para tomar una determinación.

Y es que al finalizar su informe de actividades legislativas que rindió en la capital del Estado y tras hacer un recurso de su trayectoria, dijo que sabe de dónde viene y hacia dónde va en el 2018.

En entrevista, Hernández León refirió que va “a terminar la conformación de México (…) voy a tomar una decisión los próximos días, lo único que si les puedo asegurar es que voy a estar en la línea de transformación de nuestro país y de Guanajuato, no sé qué rol vaya a jugar, pero lo vamos a decidir en los próximos días”.

Se le preguntó si ese rol sería la gubernatura del estado y respondió “no descarten nada, yo nada más digo, hoy rendí un informe, hoy tuve un encuentro con liderazgos, con ‘aliancistas’ y lo que hice fue rendir una informe y expresar una línea de acción, aquí no debe haber nada personal, yo sí creo que México debe terminar, culminar su transformación”

Dijo que no se va a aventurar y que reflexionará el tema con mucha madurez “voy a reunirme con la dirigencia, va a ser una valoración, ya acordamos que nos vamos a reunir muy pronto, además aquí no hay nada personal, yo no estoy buscando nada para mí, sino consolidar por lo que tanto he luchado”.

Abiertos a posibles coaliciones

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Juan Elías Chávez aseguró que están abiertos a una posible coalición con otros partidos políticos en la entidad, aunque no quiso especificar si será con el PRI.

No obstante aclaró que hasta el momento, no se tiene ningún acuerdo, ni tampoco se ha tenido diálogo con otras fuerzas políticas.

“Nosotros estamos preparando y nos estamos preparando para todo incluso de ir solos hasta estar abiertos de buscar platicar todavía en este momento con las diferentes fuerzas políticas que pudieran representar no únicamente en el país, sino en el estado, pudiera ser (con el PRI) todavía estamos a tiempo suficiente de poder hacer algún tema de coalición”.

Sobre la presencia de Bárbara Botello, diputada federal del PRI en el informe de actividades de Luis Manuel Hernández León dijo que la legisladora solo asistió como su amiga.

“Es la neta de lo que fue, pero si abiertos a la sociedad, a las fuerzas políticas, pero sobre todo que tengan esta relación con nuestros principios, nuestra plataforma y nuestro plan de gobierno”, concluyó.

