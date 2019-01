No debemos acostumbrarse a los homicidios: obispo de Irapuato

El clérigo pidió a la ciudadanía no quedarse cruzados de brazos y alzar la voz con las autoridades para exigir una solución

Nayeli García

Irapuato.- La ciudadanía no debe acostumbrarse a los homicidios y quedarse con los brazos cruzados, sino que debe exigir al gobierno más trabajo y no atribuir la ola de violencia a la guerra entre grupos, pues entre los muertos hay gente inocente, dijo el obispo Enrique Díaz Díaz.

En los primeros seis días del año en Irapuato han sido asesinadas al menos 9 personas, luego de haber cerrado el 2018 con 478 homicidios dolosos.

El obispo de Irapuato comentó que le ha tocado estar de manera cercana con la familia de muchas de éstas víctimas, que han sido asesinadas o violentadas, y dijo ver con tristeza como la situación no cambia y por el contrario la ola de asesinatos sigue impunes y dijo “no se vale”.

“Tenemos que hacer más como sociedad, se tiene que hacer más como gobierno, no se puede quedar de brazos cruzados, impasibles frente a esta ola de violencia, porque se ha generado este ambiente que nos va llevando como a cierto acostumbrarnos, a indiferencia frente a tantos crímenes, no podemos acostumbrarnos a los crímenes”, señaló.

El obispo comentó que este 6 de enero se recuerda a ‘Los Reyes Magos’, que iban a encontrar el camino de Cristo, e invitó a la sociedad a ir por esos caminos diferentes a la violencia, diferentes a la corrupción y alejados de la gente que asesina.

Pidió a la ciudadanía no quedarse cruzados de brazos y alzar la voz con las autoridades para exigir una solución y no sólo sé una justificación de las muertes son el resultado de una guerra entre grupos delictivos.

“Hoy parecería que nos vamos acostumbrando a esto y me da mucha tristeza y me consta que muchos de los que han fallecido son inocentes, completamente inocentes y que no podemos justificar en guerras de grupos y quedarnos pasivos ante esto que está sucediendo”, enfatizó.

Según un conteo realizado por Correo, de los homicidios ocurridos en el 2018, seis personas murieron resultado de un asalto y dos más fueron presuntos asaltantes asesinados por sus víctimas; cuatro mujeres fueron asesinadas por violencia intrafamiliar o problemas de pareja.

RC