No culpamos a nadie por situación del sector energético del país: AMLO

Notimex

México.- Al ofrecer un documento con la situación actual del sector energético del país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aclaró que “no se trata de culpar a nadie, no se trata de decir que fracasó la reforma energética, no vamos a generar esas polémicas, esos debates”.

Se pronunció por ver hacia adelante y rescatar y fortalecer las industrias petrolera y eléctrica nacionales, y confirmó que en la reunión de este jueves con empresarios se acordó trabajar juntos para fortalecer al sector energético en su conjunto.

En conferencia de prensa, recordó que “cuando se iba a aprobar la reforma energética se dijo, y está en los considerandos de la ley, que para este año se iban a estar produciendo tres millones de barriles diarios y ese pronóstico falló porque se están extrayendo un millón 800 mil barriles diarios, es decir un millón 200 mil barriles menos de lo estimado”.

Ante ello “tenemos que apurarnos para detener la caída, invertir en exploración, en perforación de pozos para tener producción suficiente de crudo y poder llevar a cabo el programa de refinación para producir en México las gasolinas y no comprar las gasolinas en el extranjero”.

Acompañado por Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía, agregó que “estamos preparando el plan para recuperar la producción petrolera y estamos convocando a los trabajadores, a los técnicos, a los empresarios, para lograr el propósito de frenar la declinación en la extracción de crudo para aumentar la producción”.

A su vez Nahle recordó que para febrero están programadas dos rondas de asignaciones de contratos, pero “nosotros necesitamos primero evaluar los 110 contratos porque no hay un resultado tangible en producción y no podemos seguir, en una forma irresponsable, seguir dando contratos si no tenemos ni siquiera un resultado previo de producción”.

RC