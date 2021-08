Redacción

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo preocupado por la inseguridad que se vive en Guanajuato y acusó que esta se ha agravado por el pacto entre el gobierno con el crimen organizado.

“Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, que es mucho y no está actuando bien el gobierno, en particular la Fiscalía. Es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia”.