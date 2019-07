No confía Ricardo Ortiz en la Guardia Nacional

En la reunión que se tuvo el martes con los elementos se percataron de que hace falta mejorar la organización; por lo pronto el alcalde dijo que prefiere seguir trabajando con su personal y los militares que ya les acompañan

Nancy Venegas

Irapuato.- Al considerar que la Guardia Nacional inició actividades mal porque fue un movimiento improvisado por el Gobierno Federal, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que próximamente se acordaran las estrategias que implementaran para abatir la inseguridad.

“No está empezando como debería de ser, me parece producto mucho del tema de la improvisación, todo lo improvisado generalmente no sale bien; sin embargo, seguimos en la mejor disposición de participar colaborando con la Guardia para que independientemente de las situaciones internas, nosotros ponernos a chambear con ellos, no vemos cuestiones de partidos ni administrativas”, dijo Ortiz Gutiérrez.

Hasta el momento se desconoce el número de efectivos que trabajarán en el municipio, aunque serian 300 uniformados los que se desplegarán en la zona.

El presidente municipal confirmó que la tarde del martes pasado funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se reunieron con representantes de la Guardia Nacional, pero solo presentaron la situación delictiva de la ciudad. Todavía no se acuerdan la manera en la que trabajarán en operativos y otras estrategias para abatir la inseguridad.

“Todavía no tenemos una plática amplia de coordinación, las que hemos tenido con el general secretario como con el general del estado mayor y el general Ramírez, creo que también hace falta que les bajen mucha información sobre el tema de cómo van a estar funcionando; hace falta la llegada de todos los elementos, hace falta definir el esquema de mando, hay problemas ya vieron lo que tiene los federales, que tienen tomadas las instalaciones en la ciudad de México. No está muy halagador el panorama en cuanto a la integración”

Finalmente el alcalde dijo que no le agradan las denuncias que han hecho los oficiales sobre las condiciones de trabajo en las que operan y que el Municipio continuará sus esfuerzos conjuntos con el Ejército; aseguró también que acordaron no dejar ir a los 60 elementos de Sedena que trabajan con la Policía municipal.