No cambiarán modelo de seguridad pese a comentarios de empresarios: Santillana

Jessica de la Cruz

León.- Héctor López Santillana, presidente municipal de León, dijo que en los próximos días tendrán una reunión con los integrantes de la mesa ciudadana de seguridad y que en ningún momento José Arturo Sánchez Castellanos le había manifestado la inquietud de salirse de esta mesa ciudadana, por los resultados que él no ve del modelo de seguridad. Incluso el primer edil resultó que él se enteró de esta manifestación pública a través de los medios de comunicación.

Hace un par de días el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) José Arturo Sánchez Castellanos, manifestó que estaría evaluando su salida, así como su participación en la mesa ciudadana de seguridad y justicia, debido a que no se están dando los resultados del modelo de seguridad como se habían planteado.

“Respeto la decisión, él sabrá en donde participa y en dónde no participa. Ya habíamos platicado mucho sobre el tema, él se centra mucho en el tema de las denuncias, para mí el modelo no solo son denuncias, es un elemento importante y ya llevamos denuncias recibidas, hasta la fecha llevamos 35 denuncias recibidas, en las estaciones (…) El modelo ya está caminando, habrá que darle tiempo para que de resultados”, externó Santillana.

El presidente municipal comunicó que a pesar de los comentarios que hizo el empresario, no quitará el dedo del renglón de su modelo de seguridad, aunque no se estén dando los resultados tan rápido como todos quisieran, porque el modelo ahí va caminando. Y existen factores externos que no los dejan caminar con el modelo como ellos quisieran.

“Tenemos una reunión próxima, siempre la decisión del consejo, es la decisión del consejo, el modelo sigue avanzando, ciertamente no a la velocidad que quisiéramos, yo mismo quisiera que el modelo se hubiera implementado más rápidamente, pero eso no limita. Seguimos avanzando en el mismo modelo, el modelo integral, no solamente se refiere al tema de la denuncia, tiene que ver con los juzgados, la capacitación (…)”, dijo el Alcalde.

