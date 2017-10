No busco alcaldía: titular de SDAyR

Rechaza Paulo Bañuelos acusaciones de que hace proselitismo; me dedico sólo a mi trabajo, señala

Damián Goodoy

San Francisco del Rincón.- Al secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, no le interesa contender por la alcaldía de Celaya en 2018, y sostuvo que son falsos los señalamientos de los líderes del Frente Auténtico del Campo (FAC), que lo acusaron de desatender los problemas del campo para dedicarse en cambio a promover su imagen.

“No estoy buscando ningún puesto político, en absoluto (…) A lo único que yo aspiro es que ojalá el gobernador me dé la oportunidad de terminar esta administración, porque ese es el compromiso que yo hice con él” Paulo Bañuelos Rosales

Titular de la SDAyR

“A mí podrán acusarme de muchas cosas, pero de flojo o bandido, ¡nunca!”, advierte el funcionario, y afirma que él se dedica de tiempo completo a su trabajo, al tiempo que enlista una serie de logros y resultados obtenidos en este año al frente de la SDAyR.

Reiteró que en ningún momento ha manifestado interés por llegar a la alcaldía de Celaya o por otro puesto en el gobierno.

Estimó que quizá la gente del FAC malinterpretó alguna de sus visitas a colonias o comunidades, pues dijo que eventualmente atiende invitaciones de líderes vecinales, o que el mes pasado acudió a los informes de gobierno de algunos presidentes municipales, en representación del gobernador.

“No me interesa”

“Yo nunca he declarado alguna aspiración, y eso sí lo puedo firmar. A mí no me interesa ese tema, para nada (…) A lo mejor eso generó una confusión, pero la gran realidad es que yo no estoy para esos trabajos”, expresó.

Paulo Bañuelos, quien es miembro activo del PAN desde hace ocho años, reconoce que sí sí ha tratado a los líderes del FAC, pero aclara que nunca ha tenido roces ni mala relación con ellos.

“Sí los conozco, claro que los he tratado. Incluso hemos atendido a esas organizaciones (…) Yo interpreto que a lo mejor quieren hacer valer la organización y la fuerza que tienen, pero que no la hagan con gobierno del estado (…) yo la verdad no entiendo por qué sus declaraciones”, expuso.

La acusación

El pasado martes, líderes de organizaciones campesinas exigieron la renuncia de Paulo Bañuelos de la SDAyR, pues lo acusaron de estar más ocupado haciendo proselitismo para buscar la candidatura a la alcaldía de Celaya y de descuidar al sector agrícola y ganadero.