El presidente de Bares y Cantinas consideró que se necesitan otras acciones además de las penas más duras contra conductores ebrios en León

León.- El presidente de la Red Estatal de Bares y Cantinas, Javier Quiroga López, consideró que no basta con endurecer la pena contra quienes manejen en estado de ebriedad, sino también generar campañas de concientización, mecanismos ágiles para denunciar corrupción por parte de tránsitos, y regular las tarifas que cobran los taxistas durante la noche y en la madrugada.

Indicó que el sector que él representa siempre se sumará a las acciones que busquen proteger a la ciudadanía, pero señaló que la iniciativa enviada por el Ayuntamiento de León al Congreso local para encarcelar a quienes manejen ebrios, no dará resultados si no va acompañado de otros esfuerzos.

Apuntó que algo elemental es reforzar las campañas para hacer conciencia entre la sociedad de los riesgos de conducir bajo el influjo del alcohol, pero también comentó que hace falta establecer canales de denuncia más rápidos para en caso de que un agente de Tránsito busque cobrar una ‘mordida’ a conductores.

“Es un riesgo que no se ve plasmado en la iniciativa cómo se va a atacar, si se va a los medios convencionales, sabemos que se pierde en la burocracia, y si estamos hablando de una pena distinta a la establecido, sería bueno tener un mecanismo claro de seguimiento y de sanción”, dijo.

Regular tarifas de taxistas

Javier Quiroga también se dijo que otro factor involucrado en este problema son las altas tarifas que cobran taxistas y plataformas durante la noche o de madrugada, lo cual inhibe que quienes toman las utilicen.

“No vemos cómo se podría regular que no haya abusos por parte del sevicio de taxis en su tarifa, en la iniciativa no lo mencionan, cómo lo articulamos. Veo a un cliente que no está apto para manejar, está de acuerdo en que se le pida un taxi, pero si le cobra el doble de tarifa, ya estamos cayendo en una circunstancia de abuso”, dijo.

El líder de los bares y cantinas de la entidad cuestionó sobre si quienes sean sancionados por conducir ebrios, terminarán encarcelados junto a homicidas, secuestradores u otro tipo de delincuentes, así como si serán castigados solo los que se encuentren en estado de ebriedad completa, o también aunque sea incompleta.

Por lo anterior, confió en que la iniciativa tenga una mayor revisión en el Congreso local y se les invite a participar en sus mesas de trabajo.

