No basta con protestar contra inseguridad: obispo Castillo

El religioso dijo que “la juventud debe cuidarse a sí misma” y comprometerse a la prevención de los delitos como disminuir las salidas ‘a los antros’

Roberto Lira

Celaya.- El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, señaló que no basta con que los jóvenes salgan a protestar por la inseguridad, también deben comprometerse a contribuir en generar un ambiente de seguridad, esto, luego de la manifestación que realizaron estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya.

El prelado celayense dijo que está bien que los jóvenes salgan a las calles, protesten por una buena causa y exijan mayor seguridad, sin embargo, también deben participar en la prevención de los delitos y comprometerse a ser más cuidadosos.

“No basta con protestar, hay que comprometernos un poco más, y más o menos por ahí va la palabra de dios: no basta decir que nos convertimos, hay que hacerlo constantemente con obras muy concretas, entonces no basta acusar y decir ‘se murieron aquellos por sus culpas’ sino: ¿cómo me siento ante eso?, ¿yo qué hago?

“Sí hay mal y muchos tenemos responsabilidad también, no basta protestar que hay, ahí los muchachos tienen que pensar en nosotros en ¿qué podemos hacer para que se supere esto?”, señaló.

‘Deben cuidarse ellos’

Asimismo, dijo que la juventud debe ser más cuidadosa y cuidarse entre ellos mismos.

“Esto es muy importante, se siguen yendo al antro, se siguen yendo de vacilada, y en todo eso hay peligro, sí han sucedido muchas cosas; ¿qué podemos hacer nosotros?, no nada más protestar”, resaltó el obispo de Celaya.

De la misma manera, Castillo Plascencia comentó que ha participado en marchas como la que se realizó en contra del aborto y a favor de la familia, sin embargo dijo que esta es la manera más sencilla de participar, por lo que se debe hacer algo más e invitó a la juventud a ser firmes en sus protestas, pero también en un compromiso con este tema.

