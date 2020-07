No asumen responsabilidad para afrontar Covid

Luis Telles

Valle de Santiago.- El alcalde, Alejandro Alanís Chávez, señaló un gran problema es que la población no asume su responsabilidad para afrontar la pandemia de Covid-19.

Asegura que la pandemia es algo que como autoridad les preocupa y les ha preocupado desde un principio, por lo que han hecho hincapié con muchos sectores sobre la importancia de no relajar las medidas que desde un principio se señalaron.

La administración realizó un video, que difundió a través de la página oficial y redes sociales para exhortar a la ciudadanía a que asuma la problemática con mayor responsabilidad.

“Una persona creía que no era cierto, hace una semana me la encontré y lo vi con un semblante triste y me dijo que falleció un familiar suyo por Covid”, narró.

El alcalde dijo que lamentablemente muchas personas está entendiendo la problemática, hasta que le pasa algo, “creo no tenemos que esperar a ello”.

“Insistimos en el llamado a la población de que esto es una realidad, de que cada vez está más delicada la situación y tenemos que extremar medidas y asumir esta situación de una manera muy responsable”, concluyó.

