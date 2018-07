No afectan procesos judiciales de ‘polis’ a la institución: SSC

En las últimas semanas se han registrado dos sucesos en los que se está investigando a elementos de la corporación de Celaya

Roberto Lira

Celaya.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Juan José González González, señaló que el estado de fuerza de la Policía municipal no se ve afectado por los procesos de investigación que se llevan a varios elementos, dijo que estos no representan ni el 2% de la corporación.

Ante la investigación que se lleva a los elementos de la Policía municipal que resguardaban a un lesionado en calidad de detenido que fue sustraído del Hospital General de Celaya, el titular de la SSC señaló que es un protocolo que se debe seguir.

“Es una situación de protocolo que se sigue; no puedo dar más información el tema está en manos de la Procuraduría y tenemos que esperar a que resuelvan… no hay gente detenida es algo protocolario que se debe de realizar, hay gente que se ha llamado a declarar no necesariamente del carácter de Policía”, dijo González González.

En las últimas semanas se han registrado dos sucesos en los que se está investigando a elementos de la corporación de Celaya, sin embargo, González González, señaló que esto no afecta la operatividad de la corporación ya que los elementos en investigación no representan ni el 2% de la dirección.

“Tenemos solamente dos eventos de elementos que están bajo proceso y se están revisando con las autoridades competentes, una corporación como la que cuenta el municipio de Celaya tiene algunas problemáticas como todo se está atendiendo, se está coadyuvando de alguna manera muy coordinada con la Procuraduría”, comentó.

Agregó que el Consejo de Honor y Justica se mantiene al pendiente de esos temas esperando a que se resuelva a través de la autoridad competente para determinar la situación de los elementos, y enfatizó que el actuar de uno o dos elementos no es el actuar de la corporación.

“Tenemos una corporación sana, tenemos una corporación que está trabajando, que ha estado entregando gran parte de su función por la ciudadanía celayense y que seguiremos reforzándola y seguiremos corrigiendo lo que, sobre la marcha, se tenga que corregir”.