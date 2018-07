No afecta violencia e inseguridad al turismo

El estado sigue siendo un lugar atractivo para visitantes foráneos y extranjeros e incluso ha obtenidos reconocimientos a nivel internacional por la oferta turística

Daniel Vilches

León.- Pese a la incidencia delictiva que se vive en Guanajuato, el estado sigue siendo un lugar atractivo para visitantes foráneos y extranjeros e incluso ha obtenidos reconocimientos a nivel internacional por la oferta turística que la entidad tiene para la gente, como el tituló que la revista Travel and Leisure al municipio de San Miguel de Allende como “la mejor ciudad del mundo para visitar”.

El titular de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, pese a que reconoció que el recrudecimiento de la incidencia delictiva, presumió que el Observatorio Turístico sigue registrando números positivos para el turismo en la entidad, misma que se sigue posicionando como el destino cultural de México.

“Ocupa y claro que preocupa, el sector del turismo es muy sensible, la inversión siempre es sensible ante la certeza de poder generar un negocio, la gente no va a donde no se sienta cuidada, segura, confiada y hoy seguimos viendo en Guanajuato que la gente sigue asistiendo, la gente nos sigue visitando”.

Presumió que incluso en San Miguel de Allende hay 18 meses de reservaciones en varios puntos del municipio para la realización de bodas, derivado del recrudecimiento de la violencia en el norte del país y que las condiciones en Guanajuato en esta materia no han generado que se cancelen ni una sola reservación.

En cuanto al reconocimiento que la revista Travel and Leisure le dio a San Miguel de Allende, el secretario de turismo presumió que aunque es el segundo año consecutivo que se le da el título de la mejor ciudad del mundo para visitar, en el pasado ya había tenido este reconocimiento.

Indicó que el titulo se le da a San Miguel de Allende a través de una encuesta que califica la experiencia del destino, arquitectura, limpieza y orden, de experiencia de compra, gastronomía y las actividades complementarias de la visita.

“Hoy sí le estamos peleando a destino como Kioto, Sídney, Florencia, París, Roma. San Miguel de Allende es una ciudad ejemplar; es una ciudad donde llega gente que ha tenido éxitos económicos durante su vida y decide quedarse a vivir ahí. Yo creo que hemos sabido posicionarlo como una gran destino turístico de valores únicos”, presumió.

