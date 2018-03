Pide el gobernador fin de la impunidad

Reitera gobernador su exigencia de ajustes legales para más rigor

Redacción

Celaya/ Salamanca.- El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, nuevamente se pronunció a favor de se acabe la impunidad en el tema del robo de combustible y así pueda haber una mejor impartición de justicia.

“Mientras no haya los ajustes legales correspondientes, esto va a seguir siendo parte de todos los días, los detenemos, los presentamos y los dejan ir” Miguel Márquez Márquez, Gobernador del estado

“Es la impunidad: las carpetas se presentan ante el juez de control y van para atrás, los dejan salir. Mientras no haya los ajustes legales correspondientes, esto va a seguir siendo parte de todos los días, los detenemos, los presentamos y los dejan ir”, dijo.

Publicidad

En lo que va del presente año, la delegación en Guanajuato de la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto 518 expedientes de investigación sobre el robo de combustible en ductos, incluyendo algunos casos que involucran a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por otro lado, acerca del cambio de delegados federales, que se dan ya muy cerca de terminar el actual sexenio, Márquez afirmó ser respetuoso de las decisiones del gobierno federal.

“Yo soy respetuoso de las decisiones federales. Yo jamás me he metido en una decisión y jamás he hablado en contra de ningún delegado, yo he sido muy respetuoso. Lo que pude decir es que ya al final de una administración, hacer tantos cambios, sobre todo para los cierres administrativos de los programas”, agregó el mandatario.

“Es un tema delicado”

Por su lado, Irasema Tijerina, titular de Relaciones Públicas de la petrolera, fue cauta y reiteró que sobre ese tema no se fijaría postura, por ser un tema a delicado.

En tanto, Nahúm Martínez Ramiro, coordinador de la organización nacional petrolera Bicentenario, urgió a que las investigaciones sobre el tema concluyan y se llegue a fondo, porque considera es muy difícil que alguien del personal esté relacionado.

“Este es un asunto muy delicado, del que desconozco a fondo, pero será muy difícil que haya gente involucrada en actividades ilícitas, tal vez en otras entidades, pero aquí no lo creemos; sin embargo, sería muy bueno que, si la PGR está investigando, que llegue hasta las últimas consecuencias, para llegar hasta el fondo del problema, porque si se hicieron esos señalamientos ahora estarán obligados a confirmar o descartar”, precisó Martínez.

RC