De acuerdo con la CEAIV, tuvieron que trasladar a 20 personas, incluyendo menores víctimas de la violencia en Guanajuato por correr riesgo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Un total de 500 niños, niñas y adolescentes guanajuatenses están inscritos en el Registro Estatal de Víctimas, como víctimas indirectas, tras la pérdida de su padre o madre o ambos por motivo de desaparición, homicidio o feminicidio. Así lo señaló el titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), Sergio Jaime Rochín del Rincón.

Dijo que casi todos los menores presentan diversas afectaciones a su salud como bruxismo que es un trastorno de apretar los dientes excesivamente. Esto derivado del hecho en el que perdieron a su padre o madre.

Afirmó que, a través de la CEAIV, los menores reciben distintos tipos de apoyos. Esto se hace tras un estudio que determina cuáles son las necesidades del menor, aunque la más común es la ayuda para alimentación.

“Normalmente cuando es el padre o la madre que desaparece y que está a cargo de la alimentación y la supervivencia de la familia, se le da un apoyo mensual, está en UMAS. Es una UMA mensual que me parece que equivale como a 3 mil pesos y en algunos casos por ejemplo también para vivienda u otro tipo de apoyo. Si hay cierto peligro pueden ser hasta traslados a otros sitios, según las circunstancias”.

Urgen mejores mecanismos

Refirió que, a 20 personas, incluyendo niños y adolescentes, se les ha tenido que trasladar a otro municipio o a otra entidad, porque podrían correr algún tipo de peligro.

Así lo señaló tras la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales convocada para el análisis de una iniciativa del PAN, para reformar la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato y la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado en materia de niñas, niños y adolescentes. Esta tiene como objetivo brindar ayuda, asistencia médica y psicológica que sufren la pérdida de sus madres por feminicidio y homicidio.

Rochín indicó que se trata de un tema de especial urgencia. Esto a pesar de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y los Centros de Asistencia Social han trabajado arduamente en la atención de casos. Señaló que se requiere establecer mecanismos que le permitan a la CEAIV una intervención más contundente.

Por ello insistió que esta iniciativa beneficiará a los 502 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Registro Estatal de Víctimas, pues el enfoque de atención será mucho más inmediato.

Urgen reformas

Durante la mesa de trabajo, Sergio Jaime Rochín aprovechó para señalar que se requiere otra reforma a la Ley de Víctimas en su artículo 8 en el que se establece que las medidas de asistencia se proporcionarán por aquellas afectaciones que deriven directamente del hecho victimizante.

Explicó que se ha detectado que niñas, niños y adolescentes que resultan víctimas directas del delito. Las afecciones directamente relacionadas suelen ser claras, pero no así cuando son víctimas indirectas.

“Ejemplo de lo anterior, es cuando son hijas e hijos de personas desaparecidas o fallecidas quienes han solicitado atención odontológica u oftalmológica, que no siempre puede ser proporcionada por la Secretaría de Salud y en donde dichas solicitudes no pueden ser atendidas por esta comisión debido a que no puede establecerse un nexo causal directo entre el hecho victimizante, la desaparición, el homicidio o feminicidio y dichas afectaciones. En estos casos, el nexo es más bien indirecto y multicausal”.

Por ello, propuso eliminar la palabra ‘directamente’. Así establecerá que las víctimas recibirán ayuda para las situaciones que tengan relación con el hecho victimizante.

