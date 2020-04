Niños hallan muerta a su madre, sospechan que la degolló su novio

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que él no usa cubrebocas ya que así se lo ha recomendado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo, le pregunté entonces yo hago caso, y él tiene toda una explicación sobre eso”, indicó AMLO en su conferencia matutina.

López-Gatell ya ha aclarado las dudas sobre el uso de cubrebocas para prevenir el contagio de Covid-19: “se indica que la evidencia científica no es concluyente para la utilización poblacional de cubrebocas para disminuir el número de contagios…”

El funcionario consideró que aunque “no le parece inconveniente que se tenga colocado”, es importante recordar que tiene que ser bien manejado y que las personas deben ser conscientes de que es solo para quienes presenta síntomas de enfermedad respiratoria.

