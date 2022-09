Los estudiantes de Guanajuato se vieron muy entusiasmados de viajar al extranjero para aprender nuevas técnicas de oratoria y narración

Luz Zárate

Celaya.- Cinco niños de entre 10 y 14 años asistieron la semana pasada al Festival Internacional de Cuenteros ‘El Caribe cuenta 2022’. El festival se llevó a cabo en el marco de su 25 Aniversario. Invitaron a estudiantes de distintos países a participar como espectadores, pero también a contar cuentos en Barranquilla, Colombia.

Los estudiantes pertenecen a diferentes escuelas de la Región V Este.

El Delegado de Educación de esta regióm, José Manuel Subías, presentó en rueda de prensa a Brisa Carolina Morales Cerrito, María Fernanda Tovar Yáñez, Ximena Moreno Martínez, Andrea Enríquez Espitia y José Carlos Peña Barón. Ellos fueron los chicos que viajaron a Colombia y tuvieron la oportunidad de contar cuentos en aquel país.

Foto: Martín Rodríguez

“Por primera vez logramos hacer una alianza con una Fundación que radica en Colombia. Tienen más de 25 años de estar dedicados al tema de oratoria y cuentacuentos, sobre todo el tema de cuentos y narradores orales. En un esfuerzo de nosotros de hacer intercambios y estar preparando a niños para el mundo, es necesario que los impulsemos a que conozcan otro tipo de experiencias, de tal manera que en la semana que concluyó estuvimos participando con cinco de nuestros niños en los 25 años del festival el Caribe Cuenta en Baranquilla, Colombia”, informó.

El Festival se desarrolló del 28 de agosto al 4 de septiembre en Barranquilla, Bogotá, y varios municipios del Atlántico que sirvieron de escenario pare el Festival Internacional de Cuenteros: ‘El Caribe cuenta’.

Niños guanajuatenses viajan Colombia

En su vigésima quinta edición contó con la participación de narradores profesionales de España, Camerún, Italia, México, Argentina, Cuba, Venezuela y Colombia.

Foto: Martín Rodríguez

Los niños contaron que fue una muy buena experiencia, pues además de que contaron sus propios cuentos; escucharon a narradores profesionales y la manera cómo ellos lo hacen.

Los 5 pequeños participaron en los concursos que se han hecho en sus escuelas, en sus regiones educativas y al final a nivel delegacional.

“A nuestros niños les dieron un taller, acudieron a un centro educativo. Fue una experiencia muy grata para nuestros estudiantes”, dijo el Delegado de Educación.

Agregó que se tienen más de 10 años impulsando el tema de oratoria y cuentacuentos en la región. Además se busca hacer un festival internacional en Guanajuato el próximo año.

La experiencia de viaje de los niños guanajuatenses a Colombia

Ximena Moreno Martínez de 14 años y estudiantes de la Secundaria General Siervo de la Nación, platicó que no esperaba ser seleccionada, pero al viajar a Colombia se dio cuenta que quiere seguir contando cuentos.

“Para mí fue una experiencia muy bonita porque sinceramente uno no espera conocer otro país y menos haciendo algo que te gusta. Lo que más me gustó fue la gente, que es muy amable, la manera como te tratan. Yo empecé a contar cuentos en tercero de primaria y ahorita estoy en tercero de secundaria. Cuando me dijeron que me habían seleccionado, llegue a llorar porque fue algo muy drástico. Fue algo muy emocionante y lindo, saber que todo mi esfuerzo valió la pena”, dijo Ximena quien participó con el cuento La Familia de Oliva.

Andrea Enríquez Espitia, de 10 años y estudiante quinto grado de la primaria Ignacio Zaragoza, dijo que para ella estar en otro país fue “muy emocionante”.

“Me gustó conocer otro país, pero además contar un cuento a otras personas. Sentí mucha emoción”, indicó. Andrea que participó con el cuento Hechizos del Rey.

José Carlos Peña Barón, de 14 años y estudiante de la Secundaria Constitución de 1917, platicó que le agradó conocer a narradores profesionales que les dieron tips para ellos contar sus cuentos.

Motivan a los estudiantes cuentacuentos

Los estudiantes viajaron con apoyo de la Delegación de Educación V Este, de los organizadores del Festival, y el acercamiento para con éstos fue gracias a los cuenta cuentos celayenses, la maestra Laura Casillas y Walter Díaz Ovalle.

Foto: Martín Rodríguez

