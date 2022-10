La sangre de los niños de Salamanca está contaminada por residuos de pesticidas provenientes del derrame de Tekchem del 2000

Salamanca.- La sangre de los niños de Salamanca está contaminada por residuos de pesticidas organoclorados provenientes aún de la extinta planta Tekchem S. A. B. de C. V. Pese a que desde el 2007 cerró sus puertas tras el derrame químico en el 2000, un estudio demuestra que sus consecuencias son aún fatales y visibles, especialmente en menores de edad.

La investigación de Israel Castro Ramírez, Diana Olivia Rocha Amador y cinco científicos más de la Universidad de Guanajuato confirmó la peligrosidad de estos químicos para los menores salmantinos. En esta, encontraron que los organoclorados (OCP) mantienen altos niveles en el suelo de la ciudad, especialmente en el área que rodea a Tekchem.

Gracias al análisis de sangre de 88 niños de las escuelas ‘Eduardo Soto’, ‘Luis G. Araujo’, ‘Mártires de Cananea’ y ‘Xidoo’ detectaron la presencia de al menos 10 químicos pesticidas. Entre los más alarmantes, figura el heptacloro —presente en todos los niños— y el epóxido de heptacloro —en la mitad—, ambos altamente dañinos para la salud humana.

Pero además, compuestos como DDT y DDE (diclorodifeniltricloroetano y diclorodifenildicloroetileno), que incluso se prohibieron en 1972 por su peligrosidad. Lamentablemente, estas sustancias se reportaron entre cada 4 a 8 de cada 10 de los niños testeados.

Los estudios se hicieron sobre niños de escuelas de Salamanca. Foto: Archivo

A detalle, los niños del norte y el oeste de Salamanca resultaron con las mayores concentraciones de OCP’s en la sangre. Asimismo, los niveles aumentaron conforme la permanencia de los niños en la ciudad y la edad era mayor.

El Plan de Salamanca se creó en 2012 para remediar el daño, pero sus objetivos quedaron inconclusos. En noviembre de 2021 se retomó su remediciación, pero hasta ahora el legado de ese derrame persiste.

Las fatales consecuencias de organoclorados para la salud

Si bien la presencia de los OCP’s en la sangre de los menores y en el suelo de varias muestras está por debajo del límite de detección (0.04 partes por billón), los científicos alertan su daño, que persiste décadas después del accidente, y en personas que incluso no estuvieron expuestas directamente.

José Dórea, toxicólogo consultado por Scidev.Net, advirtió que la exposición a estas sustancias puede afectar el neurodesarrollo de los menores y provocar retrasos en el aprendizaje. “Los niños y niñas son la población más afectada”, destaca.

Castro-Ramirez, I., Rocha-Amador, D.O., Ruiz-Vera, T. et al. Environmental and biological monitoring of organochlorine pesticides in the city of Salamanca, Mexico. Environ Geochem Health (2022).

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades alerta que la detección del DDT en la sangre puede acompañarse de efectos en el sistema nervioso central dando lugar a convulsiones y un fallo respiratorio. Además, una exposición excesiva puede afectar a la glándula suprarrenal, al cerebro, hígado, nervio periférico, sistema reproductivo y al feto.

Otra de las graves consecuencias de los OCP’s radica en su propensión a desarrollar cáncer de hígado y de diabetes mellitus tipo II. Así lo demuestran estudios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

Entre 2020 y 2021, datos de la Secretaría de Salud en Guanajuato (SSG) evidenciaron una alta concentración de muertes producidas por organoclorados. Así, aunque las estadísticas no especificaban las causas detrás de ellas, daban cuenta que Salamanca figuraba en el cuarto lugar de decesos por diabetes mellitus.

Además, en cuanto a las muertes por tumores malignos, durante el mismo periodo Salamanca reportó 234 fallecimientos por esta causa. De esta manera, se colocó en el cuarto lugar sólo detrás de León, Irapuato y Celaya, municipios con mayor población.

SSG ya observa estas enfermedades en Salamanca

Aunque enfocado en la planta de RIAMA, desde agosto el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, confirmó el incremento de varias enfermedades en Salamanca, entre ellas el cáncer.

“Sí tenemos (incremento) al menos en la revisión de las enfermedades un incremento en las enfermedades respiratorias y en el cáncer en los últimos cinco años. No sé qué tipo de componente y pero, además de que estamos diagnosticando más pacientes porque tenemos mejor equipo diagnóstico y mejores estrategias sí se ha incrementado estos dos rubros en la ciudad de Salamanca. Entonces se tiene que revisar y se tiene que enfatizar”, señaló el secretario de Salud.

Este lunes, reiteró su preocupación a la exposición, luego que los estudios en Salamanca confirmaron el incremento de estas enfermedades.

“Por ahí vi una publicación que dicen que no (afecta la salud), pero la verdad es que sí. Hay esa exposición, quizá no a corto plazo porque se puede manifestar como conjuntivitis, enfermedades respiratorias agudas. No es porque lo diga yo, sino la bibliografía internacional dice que lo que está sucediendo en Salamanca con la refinería es dañino para la salud de los habitantes”, puntualizó.

Foto: Archivo

El secretario comentó que el presidente de Salamanca, César Prieto Gallardo, ya conoce la situación, además de otras autoridades. Asimismo, confirmó que la contaminación de Salamanca afecta también a otros municipios, pues es una ciudad muy céntrica en Guanajuato.

“También se detectan incrementos en las enfermedades, ya que como Secretaría de Salud de Guanajuato, no se hace un estudio como tal, sino que se tiene un registro de enfermedades y se ve la tendencia. Los datos son notificados a los municipios, al Estado y a las autoridades Federales”.

Indicó que la SMAOT y otros organismos sí tienen como función gestionar y pedir la reconfiguración de Pemex y lo han hecho. Por parte de la SSG se registra y atienden las enfermedades, al ser un trabajo conjunto con otras las dependencias.

