Niños de Celaya ya no asistirán a actos cívicos por inseguridad

La Secretaría de Seguridad tomó la decisión de proteger al alumnado de las diferentes escuelas con esta medida, la presencia escolar solo se dará entre semana y por un máximo de una hora

Luz Zárate

Celaya.- Debido a los hechos de violencia y la inseguridad que se vive en las calles, los niños de las escuelas de Celaya ya no asisten a los actos cívicos en fines de semana o fuera de su horario escolar, incluso a los que sí asisten sólo pueden estar máximo una hora.

Este sábado se realizó el acto cívico por el 449 Aniversario de la Fundación de Celaya y por primera vez no hubo asistencia de niños de primarias y secundarias que hicieran representaciones alusivas a la fecha, tampoco hubo bailables, poesías o declamaciones. En años pasados participaban alumnos de distintas escuelas y diversos grados escolares. En esta ocasión los honores a la bandera estuvieron a cargo de sólo algunos integrantes del Ayuntamiento, cadetes del Instituto de Formación Policial, policías municipales y el cronista de la ciudad Fernando Amate. El acto duró media hora.

El Cronista de la ciudad, Fernando Amate, lamentó que la situación de inseguridad esté afectando hasta la asistencia de los alumnos en la realización de actos cívicos, esto por petición de las autoridades de la Delegación de Educación de la Región V Este y de los propios padres de familia.

“A partir de marzo del presente año que me toca a mí coordinar la agenda cívica, en algunos acuerdos que hemos tenido con la Secretaría de Educación se han afinado detalles, tales como que los actos no duren más de una hora, procurar sea un horario en donde podamos proteger a nuestros niños y ellos (las autoridades educativas) por decisión propia, por cuestiones de logística, nos argumentan que ya no es conveniente o resulta complicado sacar a los niños los fines de semana, a esto habrá que sumarse que los padres de familia aducen cuestiones de seguridad…

“Para este evento se había pensado si había participación escolar, pero finalmente la misma Secretaría de Educación decidió que no. Uno de los argumentos es la inseguridad y otro por regla general no estamos sacando a los niños, es una disposición de la Delegación V Este para eventos cívicos, de preferencia sábado y domingo no”, señaló Fernando Amate.

Y ante el panorama de inseguridad y violencia y en el marco del 449 Aniversario de la Fundación de Celaya, el cronista de la ciudad dijo que este es el momento para “fundar la esperanza”.

“Así como conmemoramos un proceso de fundación, ahora es tiempo de fundar la esperanza, no podemos acobardarnos, la vida sigue, nuestros hijos van a la escuela, la gente tiene que trabajar, el comercio está trabajando y esto es algo muy importante, Celaya tiene una vocación comercial de toda su historia, imagínense el tremendo problemón en que estamos si el comercio está cerrando, no tenemos otra salida más que refundar nuestra esperanza. Si tomamos en cuenta que Celaya tiene una vocación comercial pues lógicamente nos están dando en el corazón”, indicó.

A esto se suma acciones de auto protección que se han impuesto las propias instituciones educativas, en algunas ya no hay barandales que permitan que se pueda ver al interior de las escuelas, pues los quitaron y en su lugar levantaron bardas; en otras no se permite a la hora de la salida que los niños esperen a sus padres cerca de la puerta y tienen que mantenerse en sus salones; en otras ya tienen un plan de contingencia para saber qué hacer en una balacera.

