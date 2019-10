Niño va a la escuela usando falda en señal de protesta

El pequeño Josh lleva un mes desde que se le puso en aislamiento por no llevar los pantalones correctos, desde entonces su educación es irregular y ya no ve a sus compañeros

Cambridgeshire.- Un niño ha ido a la escuela con una falda en señal de protesta después de que supuestamente le hayan dejado sin clases por usar los pantalones equivocados.

Josh Mayers, un estudiante de 10 años en Swavesey Village College, Cambridgeshire, ha estado alejado de sus compañeros de clases durante más de un mes.

Su madre, Lizz Mayers, afirmó que la única razón por la que Josh fue sacado de las clases fue por llevar unos pantalones un poco más baratos que aquellos que solo se pueden comprar con los proveedores oficiales de uniformes de la escuela.

Aparentemente, este es el tercer cambio de uniforme escolar en tres años. La madre asegura que le había comprado a Josh el par correcto, pero su hijo los sentía incómodos.

“Los pantalones equivocados”

La Sra. Mayers dijo que “Antes de las vacaciones de verano, la escuela anunció que estaban cambiando el uniforme, lo que significa que todos los padres tuvieron que tirar los pantalones viejos y comprar unos nuevos de una marca específica. Le compré a Josh los nuevos, que usó el primer día del trimestre, pero eran tan incómodos que usó los que tenía el año pasado el segundo día”.

Además dijo que pusieron a su hijo en aislamiento, enviándolo a un salón que es principalmente para niños con necesidades especiales.

Aparentemente durante cinco semanas ha estado asistiendo a esas “clases” en las que no hay niños de su edad, no le dan clases de manera regular y no lo proveen con los materiales que necesita. Declara que ni siquiera se le deja ir a almorzar con los otros estudiantes, “todo porque tiene los pantalones equivocados”.

Parece que la desesperación del niño llegó a tal punto que decidió que si los pantalones eran más importantes que su educación, luego de revisar el reglamento escolar y ver que no hay nada en contra de usar una falda, decidió asistir de esa manera al colegio.

