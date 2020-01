Niño se queda atrapado en juego de Six Flags por falla mecánica

Esto ocurrió el domingo, fue la misma compañía quien subió sobre lo ocurrido en sus redes, aunque se desconoce si el niño tuvo una lesión producto de todo lo ocurrido

Redacción

Ciudad de México.- Una falla mecánica en una de las atracciones de Six Flags dejó atrapado a un menor de edad este domingo, situación que hizo que se movilizaran los servicios de emergencia.

El juego es el conocido mayormente como ‘Medusa’, mismo que imposibilitó que el pequeño se liberara del mecanismo de seguridad, dejándolo atorado.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron, pero fueron los operados quienes lograron abrir la barra manualmente haciendo que el niño pudiera liberarse para después ser valorado por los paramédicos.

Fue Six Flags quien dio a conocer el incidente en su cuenta de Twitter, en donde no especifican si la víctima sufrió alguna lesión. Esto debido a que los testigos no pudieron tomar fotografías o videos.

G.R

Comentarios

Comentarios