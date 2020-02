Niño se pone a estudiar en partido de Champions League

Redacción

México.- Rodolfo Pizarro declaro antes de salir de México que concreto su fichaje con el Inter de Miami, motivado por el contacto que sostuvo con David Beckham, copropietario y presidente de operaciones del club de la MLS.

La salida del mexicano del club Monterrey fue problemática, a pesar de que se pagó la cláusula de recisión, que rondó los 12 millones de dólares según la prensa, primero porque se hizo el 31 de enero lo que dejó al equipo sin forma de registrar un reemplazo.

Sin embargo lo más problemático es que el contacto entre dueños de equipos y futbolistas está prohibido por la FIFA.

“Hay un problema con eso. El reglamento de transferencias de la FIFA prohíbe tal contacto. Y el Monterrey analiza si deberá proceder legalmente”, dijo el jueves su presidente deportivo Duilio Davino.

“ (Beckham) habló conmigo en videollamadas. Me dijo que quería contar conmigo. Desde que me llamó influyó mucho para que tomara mi decisión”, dijo Pizarro a reporteros en el aeropuerto de Monterrey, al norte del país.

En el apartado quinto del artículo 17 del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, se consigna que se sancionará a cualquier persona sujeta a los reglamentos del organismo rector del fútbol mundial que “actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador profesional y un club con la finalidad de facilitar la transferencia del jugador”.

Como dirigente y codueño del Inter de Miami, Beckham está sujeto a las ordenanzas del reglamento FIFA.

“Me preocupa el tema de la videollamada, si Beckham… no sé si pertenece o no a la directiva, pero él no podría habar con jugadores que tienen contrato”, dijo Davino en una entrevista a la cadena Fox Sports. “No es algo injusto, es contra el reglamento y ya está en manos de los abogados, yo no sé cómo va a reaccionar el club”.

Monterrey todavía no ha emitido una postura sobre la declaración de Pizarro, quien tomó por sorpresa al medio local con su decisión. Había declarado previamente que su sueño era irse del país, pero a Europa.

Con información de AP