Niño que cuidaba a su madre contagiada muere en Edomex

Estado de México.- Un niño murió este viernes producto de una descarga eléctrica, se trataba del hijo de la taxista que denunció amenazas y ataques luego de ser diagnosticada con Covid-19.

El menor se encontraba solo luego de que llevaran a su madre de emergencia al hospital debido a los problemas respiratorios que el virus le estaba causando.

Por más de 20 días, Juan Eduardo había cuidado y alimentado a su madre enferma. Sin embargo el día de ayer Adriana se sintió mal y tenía problemas para respirar por lo que fue trasladada al hospital, pero el niño quiso quedarse en casa.

Lamentablemente luego de que el agua de lluvia entrara en su departamento, Juan Eduardo intentó barrerla fuera y luego de encender la bomba de la cisterna se electrocutó, explicaron los vecinos.

Por su parte, la madre se encuentra más estable y médicos informaron que ya salió de la fase crítica y contagiosa del coronavirus.

La mujer que se desempeña como taxista en Ecatepec, en Estado de México denunció que sus compañeros taxistas la atacaron y amenazaron luego de que el 20 de marzo se realizó una prueba en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), la cual dio positivo al Covid-19

Luego de ser diagnosticada, decidió hacer un video para advertir a sus compañeros taxistas de la enfermedad. Sin embargo, fue contraproducente ya que los ataques y las amenazas comenzaron a llegar.

“Hago el video. Cuando lo hago lo filtran en redes, se viraliza y la gente empezó a agredirme y a decirme que era una acarreada, que era vendida del PRI, que me habían mandado a pagar, que me habían hecho ofertas, que me dieron despensa, que me dieron dinero. (…) Después, la gente que obtuvo mi perfil de facebook, me empieza a agredir también. De hecho a mi hijo le mandan amenazas de que, ‘pinche chamaco, te vas a morir y tu mamá’. La gente sigue sin entender. Yo he visto a figuras públicas que están publicando sus videos y toda la gente cae en lo mismo que cayeron conmigo”.

