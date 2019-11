Niño de 7 años se rapa para apoyar a su amigo con cáncer

El pequeño Olly se ha encargado de juntar donaciones para niños y jóvenes enfermos en Leicester, llegando a la cantidad de 1 mil 200 libras esterlinas

México.- Un niño de 7 años de edad decidió raparse para que uno de sus amigos, diagnosticado con Leucemia, no se sintiera solo en el colegio

Su amigo Tommy comenzó a recibir tratamientos contra el cáncer desde 2018 lo que provocó la pérdida del cabello, sin embargo, recibió la sorpresa por parte de su amigo en su salón de clases.

“Somos mejores amigos y siempre nos cuidamos, en todo lo que hacemos. Tommy-Lee siempre será mi mejor amigo y lo apoyaré siempre que pueda” declaró Olly.

“Jugamos juntos en la escuela. Cuando no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo. Quería ayudar a Tommy-Lee porque tiene cáncer y quería que el cáncer desapareciera”, añadió.

El pequeño Olly se ha encargado de juntar donaciones para niños y jóvenes enfermos en Leicester, llegando a la cantidad de 1 mil 200 libras esterlinas.

Con información de Televisa News

