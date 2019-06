Niño confunde toalla sanitaria con ‘curita gigante’

El pequeño manifiesta que se lesionó y que debido al tamaño de su herida necesitaba ese tamaño de curita

Redacción

México.- Un pequeño niño estadounidense fue captado en video mientras presumía que se había puesto un ‘curita gigante’ debido a la magnitud de su herida.

El menor identificado como ‘Brody’, fue descubierto por su madre y hermana cuando caminaba por la casa con la toalla sanitaria pegada al brazo.

“¿Qué es lo que traes en el brazo?”, preguntó la madre de Brody, a lo que él respondió que se lesionó y tuvo que robar un ‘curita gigante’ del cuarto de su hermana.

También explica que necesitaba uno de ese tamaño por el tamaño de su herida.

Al preguntarle cómo sabe que se trata de un ‘curita gigante’, el niño contesta que es lo que utiliza su hermana cuando se lastima durante sus prácticas de beisbol.

La madre concluye la plática diciendo que ella no está convencida de que se trate de un ‘curita gigante’.

El video fue compartido miles de veces y ha recibido otros miles de ‘likes’, además, ha recibido innumerables comentarios y respuestas, destacando la ternura del pequeño: “Buscaba máxima absorción”, “Al menos detuvo el sangrado”.

so my brother went in my bathroom to get a band aid and i…. pic.twitter.com/utGh2NE27t

— paige 〽️ (@unholypaige) June 5, 2019