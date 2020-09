Niñito dormía cuando bala perdida lo atraviesa; se debate entre la vida y la muerte

Redacción

Estado de México.- Un pequeño de tan sólo seis años se encontraba durmiendo en su casa por la mañana del domingo en la colonia Acuitlapilco del ayuntamiento de Chimalhuacán, cuando de pronto fue herido en la cabeza tras recibir una bala perdida en la sien; se encuentra grave.

Fue la familia quien informó que la detonación penetró el techo de lámina cuando Dilan descansaba.

Tuvieron que trasladarlo al Hospital General de Chimalhuacán aunque no hay equipo suficiente para su atención, por ello se le trasladó al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Aunque se informa que su estado de salud es delicado.

Por ahora no se sabe de dónde salió la bala, pues los testigos dicen no haber escuchado alguna fiesta o una riña; por ello y por ahora no hay detenidos.

