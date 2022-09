Las empresas que lleguen a invertir a Guanajuato deberán de cumplir con las normas y leyes ambientales federales y estatales. Así lo advirtió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Guanajuato. – El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y alcaldes de Guanajuato afirmaron que ninguna empresa, nacional o extranjera, debe estar por encima de la ley. Así lo postularon frente al incumplimiento de las tiendas Walmar-Bodega a la normativa ambiental en diferentes municipios.

Las empresas que lleguen a invertir a Guanajuato deberán de cumplir con las normas y leyes ambientales federales y estatales. Así lo advirtió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El gobernador hizo un llamado también a los municipios del estado para facilitar los trámites administrativos para que se hagan bien desde el inicio y no estar pidiendo perdón después.

“Guanajuato es pronegocios, nos gusta que vengan invertir. Pero también nos gusta que cumplan con las reglas. Entonces hay que darle seguimiento a este tipo de notas. No nomás se vale pedir perdón sino buscar la manera que se hagan las cosas bien”, indicó.

Grupo Walmart incumple con ley ambiental

Peridódico Correo dio a conocer que en los últimos 30 meses Grupo Walmart ha sido penalizado con 23 multas por parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Las multas se deben al incumplimiento de los estudios en impacto ambiental para la construcción de nuevos establecimientos. Así pues, estos estarían en 15 municipios. Las multas superan el millón 411 mil pesos. De todas estas solo se han cubierto 8 y 15 más se encuentran pendientes de cobertura.

“Muy mal. Todas las empresas sean nacionales, extranjeras, guanajuatenses o de otros lugares deben de cumplir con la reglamentación. En Guanajuato siempre hemos estado pugnando por el estado de derecho. Creo que es importante que estas empresas se acerquen a las autoridades para poder, no sólo regularizarse, sino previo a que construyan, tenga todos sus permisos”, indicó.

¿La ‘campeona’ de la multas?

Además de este grupo que se encarga también de la construcción de las ‘Bodega Aurrerá’, reconoció que debe haber otras empresas que enfrenten procedimientos similares. Siendo el caso, estas empresas también fallarían en el tema ambiental. Por ello, se debe exigir a las empresas el cumplimiento de las ley. Y a los Municipios que trabajen para que no se permita la instalación de empresas que incumplen con las normas ambientales. Pero también que faciliten su cumplimiento.

“Es importante exigirles a las empresas: uno, que cumplan con la reglamentación, y dos, pedir a las autoridades municipales y estatales que sean facilitadores para que se cumplen en tiempo y forma como la ley establece”, puntualizó.

Diego Sinhué destacó que en Guanajuato se cuida el medio ambiente. Por eso, se cuenta por primera vez con una Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT). La Secretaría ya tenido buenos resultados en el tema. Detectaron 100 nuevas especies en el estado. Por ello nuestra reserva natural pasó de 500 a 600 especies entre aves, reptiles y mamíferos que no estaban detectadas en las áreas naturales protegidas. Y es que sólo cuidando el medio ambiente se puede tener un estado sustentable, indicó el gobernador.

Salamanca responde ante caso Walmart

En Salamanca las tiendas de autoservicio Walmart-Bodega Aurrerá cumplen con los requisitos, permisos y lo que requieren para instalarse en el municipio, aseguró el Secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores. Es quién destacó que cuando inició este gobierno sí se detectaron varias irregularidades, pero luego de un programa de regularización han atendido y se regularizaron.

“Desde que asumimos el gobierno el 10 de octubre se ha estado haciendo un trabajo intenso para que se cumpla con los reglamentos y lo que marca las leyes estatales y federales; notamos cuando recibimos la administración que hubo muchas omisiones; en esta parte se puede entender que es una situación de molestia para los comerciantes, pero no se trata de molestar a alguna persona, se trata de brindar seguridad jurídica y físical”.

La empresas deben cumplir con las normativas en todo sentido y de la mejor forma, pues no se puede cambiar la ley. Por lo que en el municipio incluso no se permitió a las tiendas ‘Aurrera’ el retirar las áreas verdes. O bien que ‘tumbaran’ árboles que datan de más de 100 años. Así lo informó Jesús Omar Jaime Valencia, secretario del ayuntamiento de San José Iturbide

Por lo cual, Jaime Valencia en entrevista añadió que han tenido acercamientos no solamente con las tiendas Aurrera. La presidenta municipal Cindy Arvizu ha manejado una firme situación de cumplir con los reglamentos ecológicos y con los reglamentos municipales que se tienen. Pues el pagar una multa no los exime de cumplir con o que se debe, pues el municipio iturbidense no ha dejado que ninguna tienda deje de cumplir. Y las multas son parte de la situación.

